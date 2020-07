Chi compra un'auto ibrida plug-in lo fa perché sa che la potrà utilizzare in modalità elettrica nel proprio percorso giornaliero "casa-lavoro", viaggiando a zero emissioni e con costi chilometrici ridotti durante la settimana e riservandosi l'uso del motore a benzina (o diesel) per i viaggi più lunghi.

La doppia motorizzazione "endotermico + elettrico" ha anche diversi vantaggi fiscali, non ultimo l'Ecobonus fino a 6.500 euro riservato, in caso di rottamazione e fino a dicembre 2020, alle ibride plug-in entro i 60 g/km di CO2 che costano meno di 61.000 euro (50.000 euro IVA esclusa).

Chi va più lontano con un pieno di batteria?

Un dato che risulta quindi importante nella scelta dell'auto ibrida ricaricabile alla spina è quello dell'autonomia elettrica, ovvero di quanti chilometri può percorrere con la sola spinta dell'energia contenuta nella batteria.

Oltre alla praticità di non dover ricaricare l'auto con troppa frequenza i modelli con autonomia maggiore sono anche quelli che sfruttano al massimo l'economicità del viaggio in modalità EV, motivo per cui vogliamo offrirvi la classifica per autonomia elettrica di tutte le auto ibride plug-in, almeno quelle in vendita oggi in Italia.

Dati "NEDC correlato", un po' più vicini alla realtà

La graduatoria è stilata sulla base dei dati di autonomia dichiarati dalle Case ed espressi in valori "NEDC correlato", ovvero ottenuto secondo il nuovo ciclo di omologazione WLTP e riportato ai "vecchi" valori NEDC tramite specifici fattori di conversione (qui un approfondimento tecnico).

Il metodo di prova per l'omologazione di queste, come di tutte le altre auto nuove, è quindi il WLTP che utilizzando vere sessioni di prova su strada è un po' più vicino all'utilizzo reale rispetto al "NEDC diretto" ottenuto col precedente metodo NEDC.

Se siete tanto curiosi, allora guardate subito la classifica completa.

Mercedes GLE

Al primo posto di questa speciale classifica che ci dice quanta autonomia elettrica dichiarano le auto ibride plug-in secondo i dati di omologazione (NEDC correlato) c'è la Mercedes GLE 350 de 4Matic EQ Power, sia in versione SUV che Coupé, che arriva a 106 km.

Un dato davvero molto alto che avvicina il SUV tedesco al mondo delle auto elettriche pure, anche per via della capace batteria da 31,2 kWh. Il tutto per una motorizzazione 2.0 diesel + elettrico da 320 CV complessivi (194 +136 CV), possibilità di ricarica anche in corrente continua e un prezzo base di 80.694 euro.

BMW X5

Sul secondo gradino del podio troviamo la concorrente diretta della citata GLE, la BMW X5 xDrive45e che dichiara ben 102 km di autonomia elettrica. Il tutto grazie ad una batteria da 24 kWh e a un motore 3.0 benzina + elettrico da 394 CV totali (286 + 113 CV).

La BMW X5 ricaricabile alla spina parte da un prezzo base di 85.950 euro e come la rivale della Stella non ha diritto all'Ecobonus proprio per il prezzo superiore al limite dei 61.000 euro (IVA compresa).

Mercedes Classe A Sedan

La terza in classifica per autonomia elettrica è anche la più economica sul podio, la Mercedes Classe A Sedan che in versione 250 e EQ Power arriva a 79 km. La berlina compatta a 4 porte batte di pochissimo la cinque porte Classe A ibrida plug-in (77 km) sfruttando anche la migliore aerodinamica.

Il sistema ibrido è composto da motore 1.3 benzina + elettrico da 218 CV totali (160 + 102 CV) e sfrutta una batteria da 15,6 kWh, con in più la possibilità di avere la carica in corrente continua opzionale. Il prezzo base della Mercedes A 250 e EQ Power Sedan è di 43.390 euro ed ha diritto all'Ecobonus.

Auto ibride plug-in la classifica per autonomia

Marca e modello Autonomia elettrica Capacità batteria Alimentazione Prezzo base Mercedes GLE 350 de 4Matic EQ Power 106 km 31,2 kWh

(Ricarica DC 40 kW) Diesel 80.694 euro Mercedes GLE 350 de 4Matic EQ Power Coupé 106 km 31,2 kWh

(Ricarica DC 40 kW) Diesel 85.196 euro BMW X5 xDrive45e 102 km 24,0 kWh Benzina 85.950 euro Mercedes A 250 e EQ Power Sedan 79 km 15,6 kWh

(Ricarica DC 40 kW opz.) Benzina 43.390 euro Mercedes A 250 e EQ Power 77 km 15,6 kWh

(Ricarica DC 40 kW opz.) Benzina 42.397 euro Mercedes B 250 e EQ Power 77 km 15,6 kWh

(Ricarica DC 40 kW opz.) Benzina 41.146 euro BMW 330e 71 km 12,0 kWh Benzina 54.500 euro Opel Grandland X Hybrid 69 km 13,2 kWh Benzina 43.050 euro Opel Grandland X Hybrid4 69 km 13,2 kWh Benzina 49.400 euro Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 69 km 13,2 kWh Benzina 52.130 euro Range Rover Evoque P300e PHEV AWD 68 km 15,0 kWh

(Ricarica DC 32 kW) Benzina 53.000 euro Mercedes GLA 250 EQ Power 68 km 15,6 kWh

(Ricarica DC 40 kW opz.) Benzina 49.217 euro Skoda Superb iV 68 km 13,0 kWh Benzina 43.500 euro BMW 330e Touring 67 km 12,0 kWh Benzina 56.350 euro BMW 330e xDrive 66 km 12,0 kWh Benzina 57.100 euro BMW 530e 66 km 12,0 kWh Benzina 61.250 euro Skoda Superb Wagon iV 65 km 13,0 kWh Benzina 44.600 euro Audi A6 50 TFSI e quattro S tronic 64 km 14,1 kWh Benzina 63.300 euro Citroen C5 Aircross Hybrid 225 e-EAT8 64 km 13,2 kWh Benzina 41.900 euro Land Rover Discovery Sport P300e PHEV AWD 64 km 15,0 kWh

(Ricarica DC 32 kW) Benzina 51.500 euro Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 64 km 11,8 kWh Benzina 47.180 euro Renault Captur E-TECH Plug-in 64 km 9,8 kWh Benzina 32.950 euro BMW 330e xDrive Touring 63 km 12,0 kWh Benzina 58.950 euro Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid 63 km 8,9 kWh Benzina 37.000 euro Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 SW 63 km 11,8 kWh Benzina 48.080 euro Audi A7 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic 62 km 14,1 kWh Benzina 76.500 euro MINI Cooper SE Countryman ALL4 61 km 9,6 kWh Benzina 40.600 euro Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro S tronic 59 km 14,1 kWh Benzina 75.200 euro Mercedes E300 e EQ Power 59 km 13,5 kWh Benzina 64.969 euro Mercedes E300 de EQ Power 59 km 13,5 kWh Diesel 66.860 euro Volvo S60 T8 Recharge plug-in hybrid AWD 59 km 11,6 kWh Benzina 61.250 euro BMW 530e xDrive 58 km 12,0 kWh Benzina 64.000 euro BMW 745e 58 km 12,0 kWh Benzina 108.350 euro BMW X3 xDrive30e 58 km 12,0 kWh Benzina 58.950 euro DS 7 Crossback E-Tense 4x4 58 km 13,2 kWh Benzina 51.900 euro Kia Niro Plug-in Hybrid 58 km 8,9 kWh Benzina 36.250 euro BMW 225xe iPerformance Active Tourer 57 km 10,0 kWh Benzina 39.600 euro BMW X1 xDrive25e 57 km 10,0 kWh Benzina 49.150 euro BMW X2 xDrive25e 57 km 10,0 kWh Benzina 49.450 euro Mercedes C300 e EQ Power 57 km 13,5 kWh Benzina 51.617 euro Mercedes C300 e EQ Power Station Wagon 57 km 13,5 kWh Benzina 52.997 euro Mercedes C300 de EQ Power Station Wagon 57 km 13,5 kWh Diesel 54.219 euro Ford Kuga Plug-in Hybrid 56 km 14,4 kWh Benzina 38.250 euro Mercedes C300 de EQ Power 56 km 13,5 kWh Diesel 52.839 euro Mercedes E300 e EQ Power Station Wagon 56 km 13,5 kWh Benzina 67.214 euro Audi Q5 50 TFSI e quattro S tronic 55 km 14,1 kWh Benzina 58.585 euro Audi Q7 55 TFSI e quattro tiptronic 55 km 17,3 kWh Benzina 76.200 euro Mercedes E300 de EQ Power Station Wagon 55 km 13,5 kWh Diesel 69.105 euro Volkswagen Passat GTE 55 km 13,0 kWh Benzina 51.950 euro Volkswagen Passat Variant GTE 55 km 13,0 kWh Benzina 52.950 euro Volvo V60 T6 Recharge plug-in hybrid AWD 55 km 11,6 kWh Benzina 58.250 euro Volvo V60 T8 Recharge plug-in hybrid AWD 55 km 11,6 kWh Benzina 64.850 euro Kia XCeed Plug-in Hybrid 54 km 8,9 kWh Benzina 37.750 euro Mercedes C300 e 4Matic EQ Power 54 km 13,5 kWh Benzina 54.057 euro Mercedes E300 e 4Matic EQ Power 54 km 13,5 kWh Benzina 67.775 euro Mercedes E300 de 4Matic EQ Power 54 km 13,5 kWh Diesel 69.666 euro Volvo S90 T8 Recharge plug-in hybrid AWD 54 km 11,6 kWh Benzina 68.250 euro Volvo XC60 T8 Recharge plug-in hybrid AWD 54 km 11,6 kWh Benzina 68.050 euro Volvo V90 T6 Recharge plug-in hybrid AWD 53 km 11,6 kWh Benzina 68.250 euro Volvo V90 T8 Recharge plug-in hybrid AWD 53 km 11,6 kWh Benzina 76.450 euro Mercedes E300 de 4Matic EQ Power Station Wagon 52 km 13,5 kWh Diesel 71.911 euro Jeep Compass 4xe 49/52 km 11,4 KWh Benzina 44.400 euro Audi A8 L 60 TFSI e quattro tiptronic 51 km 14,1 kWh Benzina 108.850 euro Bentley Bentayga Plug-in Hybrid 51 km 17,3 kWh Benzina 176.142 euro Range Rover Sport SE 2.0 P400e PHEV AWD 51 km 13,1 kWh Benzina 93.500 euro Mercedes GLC 300 de 4Matic EQ Power 51 km 13,5 kWh Diesel 65.852 euro Mercedes GLC 300 de 4Matic EQ Power Coupé 51 km 13,5 kWh Diesel 70.456 euro Toyota Prius Plug-in >50 km 8,8 kWh Benzina 42.250 euro Audi A3 Sportback e-tron 50 km 8,8 kWh Benzina 38.350 euro Mercedes S 560e Premium EQ Power Lunga 50 km 13,5 kWh Benzina 122.070 euro Peugeot 3008 Hybrid 225 e-EAT8 50 km 11,8 kWh Benzina 44.630 euro Volvo XC40 T4 Recharge plug-in hybrid 50 km 10,7 kWh Benzina 47.400 euro Volvo XC40 T5 Recharge plug-in hybrid 50 km 10,7 kWh Benzina 48.500 euro Volvo XC60 T6 Recharge plug-in hybrid AWD 50 km 11,6 kWh Benzina 59.900 euro Volvo XC90 T8 Recharge plug-in hybrid 50 km 11,6 kWh Benzina 83.450 euro Mercedes GLC 300 e 4Matic EQ Power 49 km 13,5 kWh Benzina 64.022 euro Mercedes GLC 300 e 4Matic EQ Power Coupé 49 km 13,5 kWh Benzina 68.626 euro Ford Explorer Plug-in Hybrid 48 km 13,6 kWh Benzina 81.000 euro Range Rover 2.0 P400e PHEV AWD 48 km 13,1 kWh Benzina 127.900 euro Mitsubishi Outlander PHEV 45 km 13,8 kWh

(Ricarica DC 50 kW) Benzina 45.000 euro Porsche Panamera 4 E-Hybrid 44 km 14,1 kWh Benzina 117.088 euro Jeep Renegade 4xe 43/44 km 11,4 KWh Benzina 38.500 euro Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 39 km 14,1 kWh Benzina 120.016 euro Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 39 km 14,1 kWh Benzina 196.144 euro Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 38 km 14,1 kWh Benzina 199.072 euro

[Dati ufficiali dei costruttori - "NEDC correlato"]