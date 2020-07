Proseguono i test di sviluppo dell'hypercar elettrica di Rimac Automobili a trazione integrale, provvisoriamente chiamata C_Two come la concept presentata più di due anni fa.

La Casa croata ha rilasciato un breve video nei giorni scorsi del quale si potrebbe dire che "lancia il sasso e ritrae la mano". Il fondatore Mate Rimac dice infatti che la C_Two avrà una modalità drift.

Ma la vera notizia è che per essere guidata di traverso, non userà ausili elettronici del sistema dinamico di controllo della trazione. Come funzionerà quindi? Per ora non ci è dato saperlo…

Tutto fumo e niente arrosto?

Nel video Rimac i tecnici discutono in una sala riunioni circa la complessità della dinamica del veicolo.

A un certo punto Mate è irremovibile e conferma che l’auto è davvero grado di "scivolare da sola", senza alcun intervento elettronico.

Detto, fatto. Si passa all'azione. Un pilota professionista ci mostra un piccolo assaggio. Sarà davvero così o si tratta di una mezza trovata mediatica?

Arriva nel 2021

Tra l'altro la Rimac C_Two doveva già essere tra noi, anche se solo in 150 pezzi e tutti già venduti! La versione che entrerà in produzione della hypercar elettrica doveva debuttare al Salone di Ginevra 2020. In realtà a causa del Coronavirus, la vedremo soltanto nel 2021.

Un cambio di piani obbligato che rende ancora più misteriosa questa vettura completamente elettrica da quasi 2 milioni di euro e una potenza 1.914 CV.

Un ritardo che in ogni caso ha consentito un continuo sviluppo della stessa e la presentazione di nuova linea produttiva della C_Two, che inizierà a breve la costruzione di prototipi.

Non solo auto

Rimac non pensa solo a se stessa. Fornirà infatti le proprie batterie per l’edizione limitata dell’hypercar inglese, l’Aston Martin Valkyrie, nata in collaborazione con Red Bull Racing.

Prevede inoltre di lavorare al fianco di Hyundai su un'auto ad alte prestazioni elettriche, per il marchio sportivo "N" della casa automobilistica sudcoreana.