Nell’ambito delle offerte di luglio, sono diverse le proposte delle case che anticipano i futuri incentivi di agosto, per affrontare al meglio la ripresa dopo le chiusure per Coronavirus: sicuramente possiamo citare Seat, che unisce ad uno sconto specifico anche la possibilità di tre rate rimborsate dalla casa.

Vediamo nello specifico l’offerta sulla Ibiza 1.0 TGI 90 CV in allestimento Business, una versione a metano interessante anche per motivi ecologici.

Il prezzo scontato di partenza è di 16.500 euro; l’anticipo da versare è di 3.721,96 euro, a cui si aggiungono i 300 euro di apertura pratica; c’è poi il finanziamento di 35 rate mensili da 139 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,51%) e una rata finale di 9.589,98 euro.

Come ulteriore sconto, Volkswagen Group offre le prime tre rate una settimana dopo averla pagate, e in più sono inclusi due anni di garanzia aggiuntiva fino a un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

Per l’ecologica ed economica Ibiza 1.0 a metano, l’offerta è interessante per il basso importo delle rate, circa 140 euro per tre anni, e per la possibilità delle tre rate pagate, con quattro anni di garanzia.

Peraltro, la versione di esempio è una Business 5 porte con alcuni accessori come navigatore, vivavoce, clima e front assist con frenata di emergenza. Al di là di incentivi all’acquisto, la vettura è omologata come monovalente, e secondo la Casa percorre 100 km con meno di 5 euro.

Svantaggi

L’offerta è valida solo per vetture in stock, probabilmente con allestimenti superiori rispetto all’esempio; inoltre, pur non essendoci l’obbligo di permuta o rottamazione, è previsto comunque un anticipo di oltre 3.700 euro, mentre altre case non lo richiedono.

Manca anche qualche dato, come un esempio di IPT o il chilometraggio massimo del valore futuro garantito, e soprattutto le note informative di dettaglio nel sito ufficiale sono scritte con caratteri veramente minuscoli.

In sintesi

Modello (esempio) SEAT Ibiza 1.0 TGI 90 CV Business Promozione 3 rate rimborsate Scadenza 31 luglio 2020 Listino scontato 16.500 euro Servizi aggiuntivi Estensione di garanzia di 2 anni o 40.000 km Anticipo 3.721,96 euro Rate 35 da 139 euro TAN 4,99% TAEG 6,51% Maxi rata finale (VFG) 9.589,98 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Valido sulle vetture in stock; le rate sono rimborsate solo dopo il pagamento regolare