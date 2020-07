Ultimissime possibilità per accedere ad una delle offerte di luglio per una vettura realizzata in Italia come l’Alfa Romeo Giulia: riuscendo ad acquistare una vettura in pronta consegna entro il 31 luglio, infatti, c’è la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato.

Nello specifico, dalla comunicazione principale risulta con anticipo zero e prima rata a gennaio 2021, secondo quanto proposto anche su altre vetture del gruppo FCA. Tuttavia, nell’esempio per un’Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 136 CV in allestimento Super, l’anticipo c’è: vediamo i dettagli dell’annuncio.

Partendo da un listino di 43.500 euro, lo sconto di 7.500 euro fa scendere il prezzo a 36.000 euro; l’anticipo è di 14.580 euro, mentre la prima rata è effettivamente a 180 giorni, per un totale di 43 rate mensili di 349 euro (TAN 3,99%, TAEG 9,89%).

La rata finale residua è di 14.024,57 euro, che come sempre può essere rifinanziata, pagata interamente o non pagata restituendo l’auto; non bisogna superare i 90.000 km, con 0,05 euro da pagare per ogni chilometro percorso in più.

Altra agevolazione interessante è l’inclusione nell’offerta della polizza furto e incendio.

Vantaggi

L’offerta è interessante sia per lo sconto iniziale piuttosto sostanzioso, sia per la prima rata nel 2021, e anche per la possibilità di ottenere la polizza furto e incendio per tutto il corso del finanziamento.

Anche la rata di circa 350 euro per quattro anni è adeguata al modello, e ad un tasso vantaggioso.

Svantaggi

Nella promo si parla di zero anticipo prima, ma nell’esempio l’anticipo è superiore alla stessa rata finale: al di là della situazione specifica, le proposte di finanziamento vanno trattate sicuramente con la concessionaria.

Da notare che la Giulia non rientra nei parametri degli incentivi statali del prossimo agosto.

In sintesi

Modello (esempio) Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 136 CV Super Promozione Prima rata nel 2021 Scadenza 31 luglio 2020 Listino 43.500 euro Listino scontato 36.000 euro Servizi aggiuntivi Polizza furto e incendio Anticipo 14.580 euro Rate 43 da 349 euro TAN 3,99% TAEG 9,89% Maxi rata finale (VFG) 14.024,57 euro Limite chilometrico 90.000 km, 0,05 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Vetture in stock