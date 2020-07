Le promozioni di luglio per la ripresa dopo la pausa per il Coronavirus coinvolgono le case automobilistiche, sia per singoli modelli che per promozioni più generali su tutta la gamma.

Ne è un esempio l’intero Gruppo FCA, che per i marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep propone un Bonus FCA esteso a tutte le vetture, e che in qualche modo anticipa la ventilata proposta di nuovi incentivi statali.

In generale, il bonus si traduce in vantaggi economici fino a 20.000 euro, anche senza rottamazione, e in un finanziamento con anticipo zero e prima rata a gennaio 2021.

Vediamo alcune delle promozioni nel dettaglio:

Fiat: le vetture della casa possono essere acquistate con uno sconto fino a 7.000 euro. Dd esempio, Fiat 500X parte da 14.500 euro, mentre 500L o Tipo hanno un listino ridotto che parte da 11.900 euro.

Jeep: stesso sconto fino a 7.000 euro su Renegade e Compass, con finanziamento a 49 mesi senza anticipo e senza rate nel 2020; la medesima formula è già applicabile anche alle nuove Renegade e Compass 4xe - con motore ibrido plug-in - mentre Grand Cherokee e Cherokee in pronta consegna possono essere acquistate fino al 31 agosto con sconti massimi rispettivamente di 20.000 e 10.000 euro sul listino.

Alfa Romeo: l'offerta con anticipo zero e prima rata a gennaio e riservata alle Giulietta di fine serie, in pronta consegna, con una riduzione di prezzo che arriva fino a 10.000 euro

: l’offerta con anticipo zero e prima rata a gennaio e riservata alle Giulietta di fine serie, in pronta consegna, con una riduzione di prezzo che arriva fino a 10.000 euro Lancia: la Ypsilon può godere di uno sconto fino a 4.000 euro.

Vantaggi

La comunicazione per l’intero gruppo FCA è utile per mettere chiarezza sulle varie promozioni, che di fatto sono diverse da modello a modello, ma obbediscono a regole comuni: in questo caso, l’anticipo zero e la prima rata a gennaio 2021 è un bell’incentivo, in un periodo di ripresa.

Colpisce anche lo sconto sulle Gran Cherokee: raramente viene ufficializzato un bonus di 20.000 euro su un modello nuovo, anche se il listino ufficiale supera gli 80.000 euro.

Svantaggi

Non tutti i modelli del gruppo FCA possono godere di questi sconti, che sono le soglie massime: ad esempio, le promozioni su Giulia e Stelvio sono sensibilmente differenti, e lo sconto è proporzionato ai diversi listini.

Inoltre, quello che appare come un “bonus” non è in realtà molto diverso dagli sconti che venivano applicati in precedenza: ora si punta a mostrare come questo sconto non sia vincolato a rottamazione, o a livelli di emissione.

Promozione Bonus FCA Scadenza 31/07/20 Modelli Vari modelli del gruppo FCA Vantaggi Sconti fino a 20.000 euro a seconda della vettura e dell'allestimento Anticipo Anticipo zero Rate Prima rata da gennaio 2021 Limitazioni e condizioni Senza permuta o rottamazione; valido per vetture disponibili in stock