A febbraio Fiat ha festeggiato e celebrato i quarant’anni della Fiat Panda, una delle auto più italiane più iconiche e di successo: suo infatti è il titolo di modello più venduto in Italia da 8 anni consecutivi, di leader nel segmento A in Europa dal 2003 ad oggi e, anche nell'usato, di modello più venduto su scala nazionale nel 2019.

Per celebrare l'anniversario abbiamo ripercorso tutta la carriera rievocando 10 modelli mitici in un articolo ad hoc, dalla prima del 1980 all'ultima mild hybrid che, proprio in queste settimane, è in offerta nelle concessionarie a meno di 10 mila euro.

Anche Fiat e tutta FCA hanno voluto rievocare la storia con tre video dedicati in cui Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat & Abarth Brands, racconta i segreti del "Pandino" insieme ai responsabili delle differenti aree tecniche.

Nel primo, che trovate qui sotto, la storia dei motori e delle innovazioni tecnologiche con ospite Maria Grazia Lisbona, Propulsion Systems Chief Engineers & Program Management di FCA.

La Panda 4x4 arriva tre anni dopo il debutto

Tutto ebbe inizio nel 1980 con i motori presi in prestito dalle Fiat 126 e 127 per realizzare le Panda 30 e Panda 45, la prima con un bicilindrico raffreddato ad aria mentre la seconda con un quattro cilindri da 0.9 litri.

Nel 1983 debutta l'indistruttibile 4x4 mentre nel 1986 i primi motori diesel e i robustissimi propulsori Fire a quattro cilindri, raffreddamento a liquido e distribuzione con albero a camme in testa.

Con la seconda generazione arriva anche la 100 HP

La seconda serie arriva sul mercato ben 23 anni dopo la prima, nel 2003. Nel 2004 è la prima a montare il diesel MultiJet mentre nel 2006 viene lanciata nelle versioni 100 HP (con motore 1.4 16 valvole da 100 CV) e Natural Power (con motore 1.2 Fire 8 valvole a doppia alimentazione benzina-metano). Due anni più tardi, nel 2008, ecco comparire in gamma il GPL.

Oggi, la terza generazione

Nel 2011 viene lanciata la terza generazione al Salone di Francoforte e la produzione ritorna nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Si punta adesso più all'ecologia: il metano diventa turbo con il TwinAir Turbo Natural Power e arriva anche la nuova famiglia di motori benzina FireFly.