Se il mercato delle auto nuove in Italia ha registrato un pallido +0,3%, per un totale di 1.949.544 immatricolazioni, quello dell’usato non ha fatto meglio con un +0,5% per un totale di 3.102.893 passaggi di proprietà (al netto delle minivolture).

Un mercato praticamente fermo rispetto al 2018 e che in cima alla classifica vede, come accade per le auto nuove, la Fiat Panda seguita da altri 2 modelli della Casa torinese: Punto e Grande Punto, modelli ormai non più in produzione ma che – tra prezzi competitivi e misure adatte alla città ma non troppo ristrette – riesce ancora a dire la sua.

Le italiane sulla cresta dell’onda

Nello specifico le Fiat Panda passate di mano nel corso del 2019 sono state 232.097, ben più del doppio rispetto alla Fiat Punto (95.894) e Grande Punto (91.771) che con la piccola completano il podio. A seguire altri 2 modelli di FCA: Lancia Ypsilon (85.530) e Fiat 500 (82.680), a sottolineare come le segmento A e B del Gruppo sappiano sempre attirare i gusti degli italiani.

Per uscire dai confini nazionali bisogna andare in sesta posizione con la Volkswagen Golf (79.310) seguita da vicino dalla Ford Fiesta (77.858) e smart fortwo (75.173). Più distanziati i passaggi di proprietà delle ultime 2 auto in top 10: Citroen C3 (62.843) e Renault Clio (57.538).

Da notare come 4 delle 10 auto in classifica tra le usate più vendute siano anche nella top 10 del nuovo, ovvero la già citata Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Renault Clio e Citroen C3.

Modello Unità vendute Fiat Panda 232.097 Fiat Punto 95.894 Fiat Grande Punto 91.771 Lancia Ypsilon 85.530 Fiat 500 82.680 Volkswagen Golf 79.310 Ford Fiesta 77.858 smart fortwo 75.173 Citroen C3 62.843 Renault Clio 57.538

Nuovo vs usato

I numeri mostrati in precedenza hanno mostrato come il mercato dell’usato abbia fatto registrare numeri nettamente superiori rispetto a quello del nuovo, con un indice nazionale pari a 1,6, ovvero per ogni auto nuova ne vengono vendute 1,6 usate.

Una media che viene abbondantemente superata nelle province di Foggia (6,2), Barletta, Trani (6) ed Enna (6), dove per ogni auto nuova venduta ci sono almeno 6 passaggi di proprietà. Di base al sud Italia il l’indice è di 3, mentre le province di Bolzano, Trento, Firenze, Torino e Aosta le vendite di auto nuove superano quelle dell’usato.

Auto usate, quali si vendono

Visti i modelli più venduti, vediamo ora quali sono le alimentazioni preferite quando si parla di auto usate. A differenza di quanto si registra col nuovo, le motorizzazioni diesel rimangono le preferite col 51,1% (in aumento del 3,3% rispetto al 2018) mentre i modelli a benzina calano dell’1,5% per un totale di 35,4%. dello 0,5% con una quota del 35,8%. Il rimante riguarda modelli bifuel, ibridi ed elettrici.

Proprio le elettriche meritano un discorso a parte, con 1.162 trasferimenti di proprietà, vale a dire il 17,6% in più rispetto al 2018. La Regione dove si sono scambiate più auto a emissioni zero è la Lombardia, con 283 unità (+12,3%) seguita dal Lazio con 194 (+2,4%), di cui ben 170 nella sola provincia di Roma.

Alimentazione Quota di mercato Variazione 2018 Diesel 51,1% +3,27% Benzina 35,4% -1,53% Altri 13,5% n.d.

Di seguito invece ecco come sono variati i passaggi di proprietà di tutte le alimentazioni disponibili

Benzina Benzina/GPL Benzina/Metano Elettrico Diesel Ibrido Benzina Ibrido diesel Metano -1,53% -2,09% -9,36% +17,61% +3,27% +18,06% +183,51% +12,77%

Balza all’occhio a crescita importante delle elettriche, merito sia della crescita dell’offerta sia della possibilità di guidare un’auto a zero emissioni (con i benefici ambientali e di agevolazioni economiche) a prezzi ridotti rispetto al nuovo. Ancora meglio le ibride, attualmente passaggio ideale tra una mobilità classica e quella a emissioni zero. Bisogna però sottolineare come nel gruppo siano inserite full hybrid, plug-in e alcune mild hybrid.

Auto usate, dove si vendono

I dati di vendita di auto usate in Italia sono interessanti anche perché permettono di vedere come è distribuito il mercato lungo lo Stivale. Di seguito la top 5 per regione e province.

Auto usate, la top 5 per regione

Regione Auto usate vendute Variazione 2018 Lombardia 472.471 -3,04% Lazio 321.421 +0,66% Campania 287.366 +1,07% Sicilia 258.915 +3,73% Piemonte 237.755 -0,17%

Auto usate, la top 5 per provincia



Provincia Auto usate vendute Variazione 2018 Roma 231.761 +0,63% Napoli 145.655 +1,56% Milano 135.021 -2,29% Torino 119.555 +0,61% Bari 67.864 +1,78%

Un dato interessante da osservare estrapolando i dati è quello relativo al cosiddetto “tasso di sostituzione”, ovvero il rapporto tra radiazioni e prime iscrizioni. Dai dati forniti dall’ACI si nota come al sud il numero di radiazioni superi in maniera decisa quello delle nuove iscrizioni. Le province leader di questo trend sono Barletta, Trani, Enna e Foggia, dove il tasso è superiore, vale a dire che per ogni auto nuova ne vengono radiate più di 2. Si tratta di un dato ben superiore rispetto alla media nazionale dello 0,79. A superare il valore di 1 sono anche Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Al contrario in Trentino Alto Adige per 100 auto nuove in circolazione ne vengono radiate appena 16, mentre Toscana a Piemonte viaggiano su un rapporto 100/50. Dati che portano ad aumentare in maniera considerevole il numero di auto circolanti.

fonte dati: ACI