La Fiat Panda mild hybrid arriva sul mercato nel suo allestimento base di gamma, il più accessibile. Il prezzo parte da meno di 10 mila euro, 9.900 per la precisione, e segue a listino le più accessoriate Launch Edition che già abbiamo visto nel dettaglio e provato su strada.

Si tratta della versione con carrozzeria Urban, più sobria da un punto di vista estetico rispetto alla City Cross, subito riconoscibile invece per via delle caratterizzazioni da piccola fuoristrada.

I vantaggi dell'omologazione ibrida

La nuova Panda Easy Hybrid è omologata come ibrida, per cui offre ai cliente tutti i vantaggi del caso. In molte città, come Roma per esempio, queste non pagano le strisce blu mentre in altre realtà hanno libero accesso alle Zone a Traffico Limitato o agevolazioni fiscali.

9.900 euro, zero anticipo e pagamento nel 2021

Se si acquista la Panda Easy Hybrid con finanziamento BE-HYBRID ci si può mettere in garage la piccola italiana a 9.900 euro con, in più, una formula che prevede anticipo zero e nessuna rata da versare prima del 2021.

Sotto il cofano il 1.0 a tre cilindri elettrificato

La Panda Hybrid è equipaggiata con la nuova motorizzazione mild hybrid che abbina al motore 1.0 a tre cilindri Firefly da 70 CV un piccolo propulsore elettrico che permette di recuperare energia in frenata e decelerazione immagazzinandola in una batteria agli ioni di litio da 11 Ah di capacità. La potenza immagazzinata viene sfruttata anche come boost in accelerazione, con il motore che, complessivamente, va a guadagnare circa 5 CV quando la batterie è completamente carica.

La potenza viene scaricata a terra tramite la sola trazione anteriore (la Panda Hybrid non è ancora disponibile nell'iconica variante 4X4) grazie anche ad un cambio manuale a 6 marce, scelto al posto di quello a 5 perché in grado di ottimizzare il range di utilizzo del motore con la nuova configurazione.

Anche lei può avere il "kit igienizzazione"

A richiesta, anche la Panda Easy Hybrid può essere equipaggiata con il nuovo pacchetto D-Fence composto da un filtro che trattiene le impurità esterne, un purificatore per l’aria all’interno dell’abitacolo in grado di filtrare le micro-particelle come polline o batteri e una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come volante, cambio e sedili.