Dopo il debutto sul mercato dell'ottava generazione di Volkswagen Golf, la curiosità si è spostata gradualmente verso la variante più sportiva e potente del modello, la Golf R.

L'abbiamo vista quasi senza camuffature mentre girava al Nurburgring e ci siamo già fatti un'idea di come potrebbe essere prima del suo debutto immaginandola in un rendering. E ora, alcune nuove foto spia - stavolta giunte da Instagram dal profilo Cochespias- ci mostrano qualche altro dettaglio molto interessante per una compatta sportiva.

Impianto di scarico e cerchi da 20"

Nel post ci sono tre foto spia trapelate senza alcun tipo di camuffatura. Partendo dalla prima, possiamo vedere i grossi doppi terminali ai lati del paraurti, assieme al diffusore posteriore.

Da notare anche il nuovo logo Volkswagen R al centro del portellone, assieme allo stemma rinnovato per "l'era del digitale". C'è anche un orologio da polso per terra, il che è un po' un mistero, ma stiamo divagando.

Passando alla seconda foto, possiamo dare un'occhiata ai cerchi in lega. Il diametro sembra essere di 20 pollici, a giudicare dal profilo laterale piuttosto basso. E come non notare i freni, anch'essi molto grandi, con pinza blu e marchiata "R".

Dentro c'è un nuovo volante

Ultima foto, volante e display della strumentazione. Grosso modo è ciò che ci si aspetta da una Golf top di gamma: molti accessori hi-tech, tra cui il cruise control adattivo e materiali che sembrerebbero soft-touch. Il display è completamente digitale, ma anche questa non è una sorpresa considerando che è di serie fin dalla Golf base.

Fotogallery: Nuova Volkswagen Golf R senza camuffature

15 Foto

Il debutto sul mercato

Per chi aspetta con ansia la Golf R, dovrà probabilmente aspettare ancora un po'. Volkswagen infatti non ha ancora dato una data ufficiale per la presentazione, ma forse potrebbe non arrivare in tempo per il 2020 e debuttare direttamente nel 2021.