Può un crossover come la recente Mazda CX-30 accedere agli incentivi statali nell’ambito delle numerose promozioni di agosto? Su tutte le versioni ci pensa comunque Mazda, con un Ecobonus della casa di 3.500 euro in caso di rottamazione di un veicolo con oltre 10 anni di anzianità.

C’è però una motorizzazione che può ottenere anche l’incentivo statale di 1.500 euro, per un totale di 5.000 euro di sconto: è la Mazda CX-30 con il motore ibrido Skyactiv-X 2.0 2WD da 180 CV con cambio manuale a 6 marce. Nell’allestimento di base Executive, il listino di questa CX-30 scende così da 29.350 a 24.350 euro.

Con il finanziamento Mazda Advantage si paga quindi un anticipo di 6.616 euro, al quale seguono 36 rate mensili da 238,99 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,25%) e una rata finale di 12.330 euro per un totale di 15.000 km l’anno, e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Con questo finanziamento, è in omaggio anche il programma di manutenzione Mazda ServicePlus, mentre altre assicurazioni, come quella sul credito, sono facoltative.

Vantaggi

La CX-30 è un modello recente, e di attualità per la tipologia di vettura; se poi è anche ibrido, oltre ad avere i vantaggi di questo tipo di motorizzazione, può accedere anche agli incentivi statali, per un totale di 5.000 euro.

Per il genere di vettura, le rate da meno di 240 euro non sono particolarmente alte, grazie al valore del tasso di interesse, e nel finanziamento sono compresi anche alcuni servizi. Curiosamente, lo sconto più alto si ha nella motorizzazione con la potenza più alta della gamma.

Svantaggi

Non si può accedere ad ogni tipo di sconto, con incentivo statale o senza, se non si ha una vettura decennale da rottamare: questo significa anche che difficilmente si riuscirà a coprire con la permuta l’anticipo di 6.616 euro per la versione ibrida.

Da notare che l’allestimento Executive è quello alla base di questa motorizzazione, a trazione anteriore e non integrale: volendo passare ad allestimenti superiori, si spende ovviamente di più.

In sintesi

Modello (esempio) Mazda CX-30 Skyactiv-X 2.0 2WD 180 CV Executive Promozione Mazda Advantage, Ecobonus Mazda, incentivi statali Scadenza 31 agosto 2020 Listino 29.350 euro Listino scontato 24.950 euro Servizi aggiuntivi Programma di manutenzione Mazda ServicePlus, alcune assicurazioni facoltative Anticipo 6.617 euro Rate 36 da 238,99 euro TAN 3,99% TAEG 5,25% Maxi rata finale (VFG) 12.230 euro Limite chilometrico 15.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Rottamazione o permuta di una vettura di oltre 10 anni, sia per l’Ecobonus Mazda che per gli incentivi statali