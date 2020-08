Gli appassionati di auto sportive e piacere di guida esistono ancora, anche in un mercato dominato da SUV, auto ibride e tagli di emissioni allo scarico.

Le case auto non si sono dimenticati di loro e, come dimostra la nuova Audi S3 Sportback, mantengono in gamma delle vetture compatte potenti e sportive, ma non esagerate.

Il giusto mix

La nuova S3 Sportback che sarà nelle concessionarie nel terzo trimestre 2020 si aggiunge infatti ad un mercato di nicchia che vuole soddisfare la voglia di potenza, con i 306 CV del 2.0 TSI abbinati alla trazione integrale che rappresentano il giusto mix per divertirsi su strada senza puntare alla prossima e più estrema RS 3.

Una sfida fra tedesche

Per offrire qualche informazione in più a chi vuole mettersi in garage una compatta sportiva di questo tipo abbiamo voluto fare un confronto "sulla carta" fra la nuova Audi S3 Sportback e le poche concorrenti sul mercato, partendo dalle misure esterne per arrivare alle prestazioni e ai prezzi.

Via allora a questa sfida virtuale fra Audi S3 Sportback, BMW M135i xDrive e Mercedes-AMG A 35 4MATIC+.

Audi, BMW e Mercedes-AMG vicinissime nelle misure

Partiamo dalle dimensioni, simili per tutte le protagoniste di questo confronto, che vedono prevalere di poco la Mercedes-AMG A 35 4MATIC+ che supera di poco i 4 metri e 40 centimetri.

Il merito è anche di un passo leggermente più lungo per la compatta della Stella che vanta anche il Cx migliore, ma a vincere nella volumetria del bagagliaio è la BMW. Mercedes e Audi sono le più leggere del trio

Audi S3 Sportback BMW M135i xDrive Mercedes-AMG A 35 4MATIC+ Porte/Posti 5/5 5/5 5/5 Lunghezza 4,35 m 4,31 m 4,43 m Larghezza 1,81 m 1,79 m 1,79 m Altezza 1,43 m 1,43 m 1,40 m Passo 2,63 m 2,67 m 2,72 m Cx 0,34 0,34 0,32 Superficie frontale 2,17 mq 2,19 mq 2,19 mq Capacità bagagliaio 325/1.145 l 380/1.200 l 355/1.195 l Peso 1.575 kg 1.600 kg 1.555 kg

L'Audi vince in potenza

Eccoci finalmente ai dati tecnici che ci parlano per tutte di motore quattro cilindri turbo benzina di due litri e poco più di 300 CV, trazione integrale a gestione elettronica e carrozzeria berlina hatchback a 5 porte.

Audi S3 Sportback BMW M135i xDrive Mercedes-AMG A 35 4MATIC+ Motore 4L turbo benzina

1.984 cc 4L turbo benzina

1.998 cc 4L turbo benzina

1.991 cc Potenza 310 CV

(5.450-6.500 giri/min) 306 CV

(4.500-6.250 giri/min) 306 CV

(5.800 giri/min) Coppia max 400 Nm

(2.000-5.450 giri/min) 450 Nm

(1.750-5.000 giri/min) 400 Nm

(3.000-4.000 giri/min) Trazione Integrale quattro Integrale xDrive Integrale 4MATIC Performance AMG Cambio Automatico doppia frizione 7 marce

(S tronic) Automatico 8 marce

(Steptronic) Automatico doppia frizione 7 marce

(AMG SPEEDSHIFT DCT 7G)

In fatto di potenza vince la nuova Audi S3 Sportback con i suoi 310 CV, ma per la coppia massima prevale la BMW M135i xdrive a quota 450 Nm. Tutte hanno il cambio automatico, con Audi e Mercedes che scelgono il doppia frizione a 7 marce e BMW che opta per il convertitore di coppia a 8 marce.

Fotogallery: Audi S3 Sportback (2020)

40 Foto

Mercedes-AMG è la più scattante

Passando alle prestazioni troviamo per il trio una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h e tempi di accelerazione da 0 a 100 km/h attorno ai 4,8 secondi. Nella sfida testa a testa prevale di poco la Mercedes-AMG A 35 4MATIC+ con i suoi 4,7 secondi.

Audi S3 Sportback BMW M135i xDrive Mercedes-AMG A 35 4MATIC+ Velocità massima 250 km/h 250 km/h 250 km/h Accelerazione 0-100 km/h 4,8 secondi 4,8 secondi 4,7 secondi Consumo NEDC 7,4 l/100 km 6,8 l/100 km 7,4 l/100 km Emissioni CO2 169 g/km 155 g/km 170 g/km



La meno assetata di benzina e più limitata nelle emissioni di CO2 risulta la BMW M135i Xdrive, almeno stando ai dati di omologazione.

Fotogallery: Mercedes-AMG A 35 4MATIC

30 Foto

Da 47.000 a 49.900 euro

Guardando al listino prezzi la nuova Audi S3 Sportback che costa di base 49.900 euro risulta la più costosa del trio sportivo.

Audi S3 Sportback BMW M135i xDrive Mercedes-AMG A 35 4MATIC+ Prezzo base 49.900 euro 47.000 euro 47.532 euro

La BMW Serie 1 più potente costa infatti 47.000 euro e la Mercedes Classe A entry level del mondo AMG parte da 47.532 euro. Tutte sono dotate di base di cerchi in lega da 18".