La Mercedes GLC è sicuramente il SUV più venduto della casa tedesca. Arrivato nel 2015 in sostituzione della GLK, è stato aggiornato nel 2019 e sembra che ora Mercedes stia preparando quella che sarà la nuova generazione. Queste foto spia mostrano infatti il SUV in livrea mimetica durante alcuni test.

La GLC è la controparte crossover della Classe C, di cui condivide una versione aggiornata della piattaforma Modular Rear Architecture, anche se sembra che la nuova GLC avrà un passo più lungo e un baricentro più basso. Lo spazio extra tra le ruote potrebbe consentire alla Mercedes di offrire una disposizione a sette posti.

Design aggiornato, ma ancora ben nascosto

Il camouflage nasconde lo stile del crossover, ma si possono già notare alcuni cambiamenti rispetto alla versione attualmente sul mercato.

Fotogallery: Nuova Mercedes GLC, le foto spia

18 Foto

Ad esempio, le maniglie delle portiere si trovano più in basso, al di sotto della linea pronunciata che attraversa la fiancata dal muso fino al retro dell’auto. Anche gli specchietti sono posizionati più in basso, non più sul montante ma sulla portiera. Rimane per ora ancora un mistero invece il design della fascia frontale e dei fari sia anteriori che posteriori.

Probabilmente, questa nuova GLC è ancora alle prime fasi di riprogettazione, dato che anche lo sviluppo della nuova Classe C (che dovrebbe debuttare tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo) è terminato da poco. Non aspettiamoci dunque l’arrivo della GLC prima della fine del 2021.

Nuove tecnologie in arrivo anche all’interno

Si dice inoltre che questa GLC sfoggerà un abitacolo tutto rinnovato, grazie all’introduzione del sistema di infotainment MBUX.

Al centro della plancia ci sarà dunque un grande schermo touch, simile a quello presente sulla nuova Classe S, ma ridimensionato, per fare spazio ai tasti fisici che controlleranno il climatizzatore. Sulla sofisticata Classe S invece, questi comandi sono integrati nello schermo.

Voci di corridoio dicono che sulla nuova GLC saranno disponibili motori da 2,0 litri, molto probabilmente ibridi e plug-in, e che potrebbe arrivare anche una versione full-electric tra qualche anno. Non ci resta che attendere ulteriori novità.