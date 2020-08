La nostra mobilità, in questo 2020, è stata messa a dura prova. Limitazioni e timori che, causa Coronavirus, hanno riavvicinato molte persone al mezzo provato, a volte “eliminato” da anni a favore del trasporto pubblico.

Budget 3.500 euro

Incentivi, bonus, rottamazione, tutto molto interessante… ma acquistare una vettura nuova non è per tutti, sia per quello che riguarda la disponibilità economica, sia per quel che concerne la sua gestione.

L’usato, oltre che costare meno, può essere vissuto con meno pensieri nelle grandi città, soprattutto se non si possiede un parcheggio privato.

Ecco perché 3.500 euro rappresenta un budget “equilibrato” per cercare un mezzo abbastanza recente e sicuro, che valga al 100% i soldi spesi e sia soggetto anche a una ridottissima svalutazione futura.

Requisiti minimi

La sicurezza e il comfort dovrebbero essere in cima alla lista delle vostre priorità anche quando cercate un’auto usata che costa come una bici a pedalata assistita di fascia media… Le dotazioni e la tecnologia in questi anni si sono evoluti, lasciandosi indietro vetture con ottimi equipaggiamenti, oggi acquistabili a prezzi davvero accessibili.

Per semplicità, e per restringere la ricerca, il nostro Andrea nelle sue Dritte evidenzia annunci con determinate caratteristiche, idonee alla circolazione anche nelle grandi città e alla fruibilità in tutta sicurezza.

È quindi preferibile scegliere una vettura a benzina: se fate pochi km e magari abitate in centri urbani medio-grandi, è la soluzione migliore, e aggiungiamo, almeno Euro 4 così da escludere le opzioni più datate e garantire la circolazione per gli anni a venire.

ABS, climatizzatore e, se possibile, anche l’ESC (o ESP – controllo di stabilità) sono poi accessori quasi irrinunciabili, mentre sul chilometraggio nella ricerca si potrebbe impostare un “politico 200.000 km”.

Potrebbero sembrare tanti, ma per molte motorizzazioni sono meno della metà del ciclo di vita del propulsore.

Gli annunci... nel video!

Rispettando questi requisiti, consultando i siti di annunci più noti, troverete una quantità esagerata di proposte che il nostro Andrea vi ha esemplificato nel suo video, dividendo per categoria alcune tipologie di auto.

Quindi, se un buon usato da 3.500 euro vi sembra difficile da trovare… guardate le Dritte di Andrea e cambierete idea!