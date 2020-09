Anche gli spagnoli di Seat hanno le proprie versioni mild-hybrid, grazie alla condivisione meccanica con il gruppo Volkswagen. Questa tipologia di vetture permette interessanti formule di acquisto, grazie anche agli incentivi statali, e alle eventuali agevolazioni territoriali anche per quel che riguarda la circolazione.

Ne è un esempio, entro il 30 settembre, l’offerta sulla Seat Leon 5 porte 1.5 eTSI 150 CV DSG FR. Pur essendo un modello di recentissima presentazione, la casa stessa prevede uno sconto di 3.752,49 euro, al quale si può sommare l’incentivo statale massimo di 1.500 euro con la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, grazie al Decreto Rilancio.

Il prezzo iniziale di 29.500 euro può scendere quindi fino a 24.297,51 euro, esclusa IPT ma compresi due anni di garanzia aggiuntivi, o 40.000 km.

Si può quindi accedere ad un classico finanziamento con mini rate: anticipo di 4.800 euro, 35 rate da 199 euro (TAN 1,99%, TAEG 2,92%) e valore futuro garantito pari a 13.837,51 euro. Come di consueto, l'operazione finale può essere la sostituzione, la restituzione o il riscatto della vettura, con rifinanziamento della rata.

Vantaggi

In questo finanziamento si nota subito lo sconto iniziale, che per un modello recente come la Leon con il potente 1.5 mild-hybrid può superare i 5.000 euro; anche senza rottamazione, si superano i 3.700 euro grazie al contributo della casa.

Tra le auto del gruppo Volkswagen con questa motorizzazione, il prezzo di partenza è interessante, e oltretutto l’allestimento è lo sportiveggiante FR, e ci sono due anni di garanzia in aggiunta.

Anche la rata mensile è piuttosto bassa, inferiore ai 200 euro, grazie ad un tasso di interesse particolarmente ridotto.

Svantaggi

Ci sono alcuni costi in più da considerare, come indicato nell’esempio stesso: a parte gli oneri finanziari, bisogna tener conto anche degli eventuali accessori in più, tra le auto messe a disposizione per l’offerta entro fine mese.

Lo sconto maggiore è vincolato alla rottamazione, ma anche alla disponibilità dei fondi statali; inoltre, nell’esempio manca il limite massimo di chilometraggio per ottenere il valore della rata finale dopo tre anni. L’anticipo non è bassissimo, rispetto ad altre offerte analoghe.

In sintesi