Ecco la lista definitiva delle trentotto auto candidate al premio Auto dell'Anno 2021. I sessanta giurati che dovranno provare e dare i voti alle ultime novità, compresa la nuova Fiat 500 elettrica.

Per eleggere la nuova regina delle auto per il mercato europeo che prenderà il posto della regnante Peugeot 208 dovranno essere valutati diversi aspetti. Fra questi il design, il comfort, la sicurezza, i consumi, la manovrabilità, le prestazioni, la funzionalità, gli aspetti ambientali, il piacere di guida e il prezzo.

Ci sono anche modelli appena presentati

Le auto inserite nella prima lista di candidate devono rispondere a criteri precisi, fra cui l'obbligo di essere un modello completamente nuovo (non un restyling, quindi) e di essere in vendita in almeno cinque Paesi europei.

Non deve stupire la presenza il lizza delle nuove Dacia Sandero, Hyundai Tucson, BMW Serie 4, Cupra Formentor o Citroen C4 appena presentate, per il fatto che la loro entrata a listino entro il 2020 è sufficiente a includerle nell'elenco.

Premiazione il 1° marzo 2021

La lista delle candidate al titolo di auto dell'Anno 2021 sarà ridotta una prima volta a metà novembre e le sette finaliste saranno annunciate entro il 7 dicembre. La vincitrice sarà invece proclamata il 1° marzo 2021, ma non più al Salone di Ginevra come era tradizione.

Auto dell'anno 2021, le candidate