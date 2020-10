Anche Renault ha aggiornato le proprie offerte per la fine di ottobre a partire dalla seconda settimana del mese, anche se per una vettura ibrida come la recente Captur Plug-In Hybrid la proposta si chiama ancora Best for You, ed è molto simile a quella precedente.

Si accede all’offerta in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 immacolato fino al 30 dicembre 2010, e di proprietà del cliente o di un familiare da almeno 12 mesi: grazie a questo, i vantaggi iniziali arrivano a circa 8.500 euro, di cui 4.500 di incentivi statali.

Il listino per la Renault Captur Intens Plug-In Hybrid E-Tech 160 scende così a 24.100 euro, senza IPT e PFU ma con IVA, e si paga versando un anticipo di 3.950 euro e 36 rate da 198,28 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,29%).

La rata finale ammonta a 18.122,50 euro, per un totale di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Nell’esempio sono compresi alcuni servizi: tre anni di assicurazione furto e incendio, un anno di Driver Insurance ed estensione di garanzia per tre anni o 60.000 km.

Vantaggi

In prospettiva di un inverno complesso per causa del Coronavirus, l’offerta, pur differente rispetto a quella post-lockdown, ha caratteristiche interessanti. Lo sconto, grazie agli incentivi, è sostanzioso, considerando anche l’attualità del modello ibrido plug-in, in grado di funzionare per circa 65 chilometri in modalità solo elettrica.

Inoltre le rate e l’anticipo sono ridotti rispetto all’importo totale, in modo da dilazionare bene il pagamento nei primi tre anni, e comprendendo anche utili servizi come assicurazioni e garanzia estesa.

Svantaggi

Nel calcolo totale vanno sempre considerate le spese in più, da aggiungere ai valori indicati, come gli oneri finanziari o gli eventuali accessori presenti nella vettura in pronta consegna.

Questo genere di offerta non è adatto per l’acquisto totale della vettura, visto che la maxi-rata, rifinanziabile ma ad un tasso sicuramente più alto, è ben oltre il doppio del listino scontato: meglio usarla come anticipo su una nuova vettura. Il totale dei chilometri, 10.000 l’anno di media, non è altissimo per il genere di vettura.

In sintesi