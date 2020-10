Gli ecoincentivi statali e territoriali, previsti anche tra le promozioni di ottobre, possono rendere interessante l’acquisto di una spaziosa vettura elettrica come la Kia e-Niro. Intanto, anche su questa vettura, come per altre Kia, vengono offerti gli ormai noti 7 anni di garanzia, ai quali si aggiungono 7 anni di manutenzione programmata, e 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe del sistema Kia UVO Connect. Poi, comprendendo tutti gli incentivi statali e lo sconto della casa, i vantaggi arrivano fino a 12.000 euro: da un listino di 39.850 euro si scende così a 27.850 euro.

L’offerta Scelta Kia, quindi, corrisponde al classico finanziamento con mini rate: l’anticipo è di 6.350 euro, e le rate mensili ammontano a 159 euro (TAN 1,99%, TAEG 2,89%), con rata finale di 21.120,50 euro. Per ottenere il massimo dello sconto è necessaria la permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà da almeno tre mesi. Questa offerta comprende poi il servizio, non obbligatorio, Stop&Go 2.0 per due anni, con assistenza, auto sostitutiva e marchiatura cristalli, mentre sono disponibili altre assicurazioni, compresa quella sulla protezione del credito.

Vantaggi

Lo sconto iniziale è notevole, fino a 12.000 euro con un usato dal valore zero, ma anche il TAN inferiore al 2% è piuttosto raro in questo periodo. Sicuramente un vantaggio anche garanzie, assicurazioni -disponibili anche quelle per affrontare il periodo di emergenza, e persino il traffico dati per sette anni, che sono in pochi ad offrire: i servizi disponibili sono talmente tanti da rendere l’offerta simile a quella dei leasing “tutto compreso”.

Svantaggi

I fondi pubblici sono soggetti ad esaurimento, e sono tanto più alti quanto più è disponibile un’auto da rottamare o dare in permuta; manca poi qualche dato nell’esempio ufficiale, come ad esempio il numero massimo di chilometri per ottenere il valore della maxi-rata. Attenzione anche ai costi complessivi: il listino iniziale è di quasi 40.000 euro, e l’anticipo supera i 6.000.

In sintesi

Modello (esempio) Kia e-Niro Promozione Scelta Kia, ecoincentivi Scadenza 31 ottobre 2020 Listino 39.850 euro Listino scontato 27.850 euro Servizi aggiuntivi 7 anni di garanzia, 7 anni di manutenzione, 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe, servizio Stop&Go 2.0, altre assicurazioni facoltative Anticipo 6.350 euro Rate 35 da 159 euro TAN 1,99% TAEG 2,89% Maxi rata finale (VFG) 21.120,50 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Il massimo degli econincentivi si ottiene con la rottamazione o la permuta di un veicolo in possesso da almeno tre mesi