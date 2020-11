La storia è piena di versioni speciali di Porsche 911, con trattamenti estetici o tecnici molto particolari. Al nutrito gruppo si unisce ora la 911 Turbo S venduta assieme all’Embraer Phenom 300E, jet privato a 9 posti in edizione limitata potranno acquistare anche una Porsche 911 Turbo S personalizzata abbinata.

Un’accoppiata speciale nata dalla collaborazione tra le 2 aziende e dedicata a 10 clienti, che si vedranno presentare un conto di più di 10 milioni di euro per il jet e qualche centinaia di migliaia di euro per la coupé tedesca. Ma si può dare un prezzo all’esclusività?

Gemelle diverse

A unire l’Embraer Phenom 300E e la Porsche 911 Turbo S ci pensa prima di tutto la tinta – stesa a mano – scelta per carrozzeria, una bicolore Platinum Silver Metallic lucido e Jet Grey Metallic opaco, accompagnate da speciali bande con finitura in Brilliant Chrome e Speed Blue.

È poi presente su entrambi i mezzi (sia all’esterno sia all’interno) lo speciale logo creato appositamente per l’inedita collaborazione, composto da un'ala stilizzata dell'aereo e dall'ala posteriore tipica del pacchetto Sport Design della 911.

La 911 Turbo S ripropone poi alcuni elementi tipici del mondo dell’aviazione, come la scritta “no step” sul battitacco, la sigla “N911EJ” (la stessa impressa sui reattori del jet) stampata sulla parte inferiore dell’ala posteriore e il quadrante del cronometro del pacchetto Sport Chrono che un orizzonte artificiale stampato.

Ci sono poi i cerchi in lega dedicati con profili in blu, impressi con tecnologia laser, mentre le prese d'aria laterali i profili dei finestrini hanno una finitura in Brilliant Chrome, stessa tinta presente sull’Embraer,. Infine le luci di cortesia proiettate dagli specchietti retrovisori hanno il profilo del logo creato appositamente per la collaborazione tra Porsche e l’azienda brasiliana.

Anche in abitacolo ci sono specifiche dedicate, come la pelle nera con cuciture in Speed Blue a contrasto, inserti in carbonio con finitura lucida, tetto in Alcantara color gesso e tanto altro. Tutti elementi montati a mano e non disponibili per la normale gamma di Porsche 911.

Accessori per il viaggio

Lo speciale pacchetto Embraer Phenom 300E e Porsche 911 Turbo S si completa con un set di valigie firmate Porsche Design e un orologio Globetimer UTC 1919.