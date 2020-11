Nelle promozioni di novembre, non può mancare l’Alfa Romeo Giulia, un modello che Alfa Romeo continua ad aggiornare regolarmente per essere sempre allineata alla concorrenza.

Gli sconti sono piuttosto interessanti, e in particolare su un modello come la Giulia 2.2 Turbo Diesel 160 CV, una motorizzazione efficiente ma attualmente poco di attualità. In questo caso, il ribasso iniziale è di ben 10.000, dal momento che nell’allestimento Business il listino di 46.000 euro scende a 36.000.

Il finanziamento Alfa Romeo Flexi - Liberamente Alfa permette di pagare la prima rata a 1, 3 o 6 mesi: nell’esempio di pagamento dopo 30 giorni, l’anticipo è di 11.850 euro, e le 48 rate mensili ammontano a 349 euro (TAN 3,99%, TAEG 9,67%), incluse le spese di incasso.

Al termine, la rata finale ammonta a 14.849,90 euro, per un totale di 90.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più. Nel totale del credito sono comprese molte spese, e anche la polizza furto e incendio.

Vantaggi

La Giulia non è una low cost, ma lo sconto sulla versione diesel è decisamente consistente: 10.000 euro senza necessità di rottamazione o permuta sono quasi un record tra le offerte del mese.

La possibilità di scegliere quando versare la prima rata è un ulteriore vantaggio, considerando il periodo, ed è anche interessante l’inclusione della polizza furto e incendio.

Svantaggi

Attenzione alle spese: nonostante lo sconto, l’anticipo di 11.850 euro è piuttosto sostenuto, anche se sostituibile con una permuta, e potrebbe ulteriormente aumentare con accessori in più, oltre ai consueti oneri finanziari - in questo caso, anche l’arrotondamento rata.

E i 14.850 euro di rata finale, saranno quasi sicuramente l’anticipo per una nuova vettura.

In sintesi

Modello (esempio) Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 160 CV Business Promozione Alfa Romeo Flexi - Liberamente Alfa Scadenza 30 novembre 2020 Listino 46.000 euro Listino scontato 36.000 euro Servizi aggiuntivi Assicurazione furto e incendio Anticipo 11.850 euro Rate 48 da 349 euro TAN 3,99% TAEG 9,67% Maxi rata finale (VFG) 14.849,90 euro Limite chilometrico 90.000 km, 0,05 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Permuta o rottamazione non previste