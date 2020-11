Nonostante il periodo difficile e i tagli del piano aziendale, Mitsubishi appare sempre molto attiva nel nostro mercato, e anche tra le promozioni di novembre c’è qualcosa degno di nota: ad esempio, un modello dall’elevato rapporto prezzo-dotazioni come la Space Star, aggiornata al Model Year 2020 con il nuovo frontale e altri dettagli.

Nuova versione, ma sempre con un prezzo invitante: per la Space Star 1.0 Invite, che è comunque una compatta 5 porte e 5 posti, il listino di 13.200 euro scende a 9.990 euro.

Il finanziamento proposto prevede un anticipo di 3.110 euro e poi 23 rate da 98,92 euro (TAN 0%, TAEG 3,62%), per chiudere con la rata finale di 5.280 euro, rifinanziabile; i costi principali sono inclusi nel credito globale, comprese spese di istruttoria e di incasso rata.

La scadenza di questa promozione, iniziata a novembre, è fissata al 31 dicembre 2020, e ci sono varie assicurazioni facoltative che si possono aggiungere alla rata del finanziamento.

Vantaggi

La Space Star ha un prezzo d’attacco che ha poche rivali: sotto i 10.000 euro si trova difficilmente una compatta a 5 posti.

In più, ritorna, finalmente, il tasso zero che porta la rata ad essere inferiore ai 100 euro per due anni. Grazie al basso costo di acquisto, anche anticipo ed eventuale riscatto risultano comunque sostenibili, e il listino può ulteriormente essere abbassato con una permuta.

Svantaggi

Il finanziamento non comprende polizze di assicurazioni o servizi aggiuntivi in omaggio, né viene indicato nell’esempio il limite massimo di chilometraggio.

Il dubbio viene però sul costo iniziale, visto che il sito indica una diversa versione di attacco, la Invite Radio a 13.660 euro: facile, insomma, che venga proposta una vettura più cara rispetto a quella di esempio.

In sintesi

Modello (esempio) Mitsubishi Space Star Invite 1.0 MY20 Promozione Finanziamento Scadenza 31 dicembre 2020 Listino 13.200 euro Listino scontato 9.990 euro Servizi aggiuntivi Assicurazioni facoltative Anticipo 3.110 euro Rate 23 da 98,92 euro TAN 0% TAEG 3,62% Maxi rata finale (VFG) 5.280 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Non necessaria la rottamazione