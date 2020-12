Nelle numerose promozioni di dicembre, sono comprese vetture di ogni tipologia e motorizzazione: Lancia, presente nei listini con la sola Ypsilon, sta puntando per il futuro sulle versioni ibride, ma attualmente ha a listino anche il motore a metano. Con il bicilindrico Twinair da 70 CV, si possono teoricamente percorrere oltre 800 km nel ciclo misto, con 12 euro per un pieno di metano.

Per una Lancia Ypsilon Silver 0.9 Twinair 70 CV Ecochic metano/benzina si spenderebbero 17.950 euro, che però possono scendere a 13.700 in caso di rottamazione, e aderendo al finanziamento Contributo Prezzo MiniRata.

Non è previsto anticipo, e le rate mensili sono 96, iniziando a pagare dopo 30 giorni: le prime 24 ammontano a 146,58 euro, le successive 72 a 219,67 euro, incluse le spese di incasso di 3,50 euro a rata (TAN 6,85%, TAEG 8,78%). Al termine non è prevista maxi rata: la vettura è nostra.

Vantaggi

Questi finanziamenti sono interessanti perché consentono di dilazionare molto la spesa con importi rateali sempre piuttosto bassi, e senza dover versare anticipo o dover pagare rate finale: alla fine delle rate, la vettura è di proprietà. L’importo è giù comprensivo di diverse spese, e il metano è comunque una scelta economica ed ecologica.

Svantaggi

Può essere un limite la lunghezza del finanziamento, che vincola alla spesa per molti anni, otto in questo caso, in un momento in cui la tecnologia si sta evolvendo rapidamente. Potrebbe essere il caso di puntare sull’ibrido, soprattutto si pensa di non poter accedere facilmente a distributori di metano.

In sintesi

Modello (esempio) Lancia Ypsilon Silver 0.9 Twinair 70 CV Ecochic Promozione Contributo Prezzo MiniRata Scadenza 31 dicembre 2020 Listino 17.950 euro Listino scontato 13.700 euro, 15.200 senza finanziamento Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo Anticipo zero Rate 24 da 146,58 euro, 72 da 219.67 euro TAN 6,85% TAEG 8,78% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Con rottamazione