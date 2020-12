La nuova Mercedes Classe C Sedan è una fra le auto più popolari nelle nostre foto spia, perché la W206 è stata vista - e fotografata - in molte occasioni e sempre con meno camuffature.

La prima mondiale ormai sembra essere dietro l'angolo, e in effetti queste nuove foto spia ce la fanno vedere praticamente pronta alla produzione, con "maschere" rimaste solo sui paraurti.

Aggiornata, ma non stravolta

Partendo dal frontale, è facile vedere che il paraurti si è aggiornato rispetto alla Classe C W205: ora il design è più affilato, con fari più sottili e forse una calandra più larga. Il posteriore invece ospita fanali a sviluppo orizzontale, ormai un tratto tipico delle berline Mercedes più recenti.

Forse, almeno a livello estetico, non sarà molto distante dal modello precedente, ma d'altra parte non lo è nemmeno la nuova Classe S, che punta tutto sugli interni all'avanguardia. E in effetti, anche la nuova Classe C sembra avere qualche asso nella manica nell'abitacolo: a quanto pare l'infotainment non sarà più "a tablet sporgente", ma ben integrato nel cruscotto (un po' come la W223).

Oltre ad essere - come già in passato - rivale della BMW Serie 3, sia berlina che station wagon, la nuova Classe C sembra voler allargare gli orizzonti in termini di avversari: fra le altre, sembra che in lista ci sia anche una variante All-Terrain, per vedersela direttamente con la Audi A4 Allroad.

L'assetto rialzato dovrebbe permettere alla Classe C di resistere meglio all'assalto dei SUV, affiancandosi alla GLC.

Il debutto sul mercato

Per il momento, il 2021 non sembra portatore di buone notizie per gli autosaloni, perché la pandemia da Coronavirus è ancora in corso e - nonostante il vaccino - lo sarà ancora probabilmente per alcuni mesi.

Quindi, è probabile che Mercedes farà la world première della nuova Classe C in un evento a sé stante. E visto che la maggior parte delle camuffature siano già sparite, potrebbero facilmente mancare solo pochi mesi.

La logica ci suggerisce che vedremo prima la berlina a quattro porte, seguita dalla station wagon (anche rialzata). I modelli a due porte, invece, dovrebbero arrivare in un secondo momento. Le sportive AMG C 53 e AMG C 63 sono probabilmente previste per il 2022, e si dice che avranno solo motori a quattro cilindri elettrificati.