Il CES di Las Vegas 2021 è il primo salone di quest'anno e, a causa dell'ancora presente emergenza da Coronavirus, sarà in formato digitale (un po' come il nostro Motor Valley Fest Digital 2020).

Al CES partecipa virtualmente anche FCA, da lunedì 11 a giovedì 14 gennaio, portando numerosi contenuti che spaziano dal sistema di infotainment aggiornato Uconnect 5, alle simulazioni a realtà aumentata - create in collaborazione con Google - di modelli come la Jeep Wrangler 4xe.

Cosa si può vedere

Gli utenti possono optare per una visita guidata virtuale nella gamma FCA, attraverso un'esperienza 3D, che comprende 12 modelli del gruppo, fra cui anche la Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e la Jeep Grand Wagoneer Concept.

Veicoli elettrici e tecnologia di bordo sono argomenti caldi nell'industria automobilista, e quindi FCA ha preparato video specifici che trattano del nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 (che abbiamo già visto e provato sulla Fiat 500 Elettrica), ma anche di laboratori speciali per le gallerie del vento, sistemi di elettrificazione dei veicoli e simulatori di guida avanzati.

Infine, in collaborazione con Google, il gruppo italo-americano sfrutta la tecnologia cloud-streaming per creare un modello fotorealistico in realtà aumentata della Jeep Wrangler 4xe.

Gli utenti quindi, oltre a poterlo vedere come in uno showroom virtuale, possono interagire con il modello, ad esempio cambiandone i colori. Si può anche provare a "posizionarlo" sul vialetto di casa, per vedere come ci starebbe.

Il sito interattivo FCA-CES2021.com sarà attivo a partire dalle 9 del mattino di lunedì 11 gennaio, ma rimarrà attivo anche dopo la fine dell'evento, in modo che anche i futuri consumatori possano farsi un'idea dei prodotti del gruppo.