L'annuale appuntamento con il CES, la fiera dell'elettronica di consumo che da anni è diventata quasi un nuovo salone dell'auto, è fissato per l'11-14 gennaio 2021. Non solo smartphone e TV OLED quindi, ma un'anteprima delle tecnologie che useremo fra qualche anno nella guida di tutti i giorni.

Come tutti gli ultimi saloni anche il CES 2021 non si svolgerà più in un luogo fisico come era il Las Vegas Convention Center, ma solo in maniera virtuale. Un evento online causa Coronavirus che però promette di non deludere i visitatori che si collegheranno al sito www.ces.tech (previa registrazione) o seguiranno il canale YouTube. Noi naturalmente vi racconteremo tutto quello che c'è da sapere legato all'auto.

I grandi marchi dell'auto ci sono, a partire da Mercedes

Tra le centinaia di presentazioni, anteprime mondiali in streaming, e novità annunciate per il CES 2021 ce ne sono moltissime che riguardano la tecnologia e l'elettronica applicata all'auto.

Molto attesi sono infatti gli annunci di Case auto come Mercedes, Audi e BMW, da sempre impegnate nel campo dell'innovazione dei sistemi di bordo e ora lanciati verso l'elettrificazione, gli ausili alla guida evoluti, la connettività di nuova generazione e molto altro.

FCA, GM, Bosch e Magna pronti a stupire

Anche FCA sarà presente al CES 2021 per mostrare le ultime evoluzioni delle tecnologie applicate all'auto, compresa la realtà aumentata, mentre General Motors, per voce dell'ad Mary Barra, farà nuove anticipazioni sulla strategia di trasformazione del marchio verso l'auto elettrica.

Altrettanto importante è la presenza, in questo mega evento virtuale che conta quasi duemila espositori, di quelle aziende che forniscono all'auto componentistica e tecnologia di altissimo livello, a partire da Bosch per passare da Magna International e arrivare a Bose, Garmin, Aisin, TomTom, Schaeffler, Veoneer e ZF.

Dalle connessioni sicure all'internet delle cose, sempre in auto

Fra le tante novità del CES 2021 legate al mondo dell'auto si segnalano in particolare le tecnologie legate all'arrivo a bordo di inediti sistemi in grado di gestire connessioni sicure, acquisti online direttamente dall'infotainment e in generale la possibilità di gestire in viaggio ogni aspetto della propria vita online.

Spazio quindi al cloud accessibile dall'auto con facilità e connesso con smartphone e computer, ma anche con la domotica di casa, al cosiddetto internet delle cose (IoT), al dialogo tra l'auto e le infrastrutture stradali (Car2X) e alla rete di veicoli connessi tra loro.

A questo si aggiunge tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, il settore dei sensori sempre più precisi per far funzionare gli ausili alla guida di ultima generazione (ADAS), ma anche il tema della realtà aumentata che vuole rendere sempre più intuitiva l'interfaccia uomo-macchina, senza dimenticare la robotica per la produzione.

Guida autonoma: è ancora la nuova frontiera

Al CES 2021 torna di grande attualità anche la questione della guida autonoma, una tecnologia che sembrava aver subito un rallentamento con le voci di un passo indietro di Mercedes, ma che con la crisi pandemica ha avuto un rilancio importante.

Ecco allora che la connettività 5G, necessaria per lo sviluppo della guida autonoma di livello 4 e 5 (oltre che dell'IoT), ritorna di grande attualità. In particolare si segnala la conferenza stampa di Mobileye fissata per l'11 gennaio, l'azienda israeliana di Intel che sviluppa con BMW e il colosso Delphi diverse tecnologie per la guida assistita e robotizzata.

La guida autonoma a Indianapolis

Un progetto davvero ambizioso è poi quello dell'Indy Autonomous Challenge che verrà presentato al CES 2021. In pratica è una sfida in pista tra auto da corsa a guida autonoma, una competizione per team universitari e di collage di tutto il mondo che mette in palio 1,5 milioni di dollari per i primi tre classificati.

Le squadre dovranno adattare alla guida autonoma le monoposto Dallara IL-15 del campionato Indy Lights e programmarle per farle vincere nella gara di 20 giri sullo storico ovale di Indianapolis, in meno di 25 minuti. Insomma, un tassello in più, dopo la Roborace, per l'ingresso della guida autonoma nel motorsport.

Il calendario delle conferenze stampa e gli espositori auto

Lunedì 11 gennaio

14:00 - 14:30 CET

LG Electronics

Bosch

LG Electronics Bosch 16:00 - 16:30 CET

Panasonic

Panasonic 17:00 - 17:30 CET

Mercedes

Mercedes 18:00 - 18:30 CET

Magna International

Magna International 19:00 - 19:30 CET

Mobileye

Mobileye 20:00 - 20:30 CET

Indy Autonomous Challenge

Martedì 12 gennaio

18:00 - 18:30 CET

General Motors

Keynote di Mary Barra sulle auto elettrificate

Altri espositori