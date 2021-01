Opel rinnova la Crossland: tante novità a livello stilistico e anche a livello di naming dove sparisce la lettera "X". Arriverà nelle concessionarie a breve, quasi in concomitanza con la Mokka il cui arrivo era previsto per febbraio.

Per sapere come va su strada bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ma nel frattempo la Casa ha ufficializzato il listino prezzi e gli allestimenti disponibili. Prezzi a partire da 20.850 euro.

I motori: quattro benzina e due diesel

I motori ricalcano quelli della Crossland pre-restyling, ma adesso sono tutti Euro 6dTEMP e sono stati ottimizzati per avere maggiori prestazioni e, al tempo stesso, minori emissioni e consumi di carburante ridotti.

Alimentazione Motore (CV) Cambio Velocità massima Accelerazione 0-100 Consumo misto* Prezzi Benzina 1.2 turbo (83 CV) Manuale a 5 marce 170 km/h 14,5 secondi 4,7 l/100 km 20.850 euro Bezina 1.2 turbo (110 CV) Manuale a 6 marce 187 km/h 10,9 secondi 4,8 l/100 km 21.850 euro Benzina 1.2 turbo (130 CV) Manuale a 6 marce 201 km/h 9,9 secondi 4,8 l/100 km 24.350 euro Benzina 1.2 turbo (130 CV) Automatico a 6 marce 198 km/h 10,2 secondi 5,0 l/100 km 25.850 euro Diesel 1.5 turbo (110 CV) Manuale a 6 marce 185 km/h 11,8 secondi 3,6 l/100 km 23.350 euro Diesel 1.5 turbo (120 CV) Automatico a 6 marce 183 km/h 11,5 secondi 3,9 l/100 km 25.350 euro

*dichiarato dalla Casa

Non tutte le versioni possono essere equipaggiate con il cambio automatico, non disponibile come optional. Può essere abbinato al turbobenzina 1.2 da 130 CV o al turbo diesel da 120 CV.

Quattro allestimenti

A listino si può scegliere tra quattro allestimenti, Edition, GS Line, Elegance e Ultimate, con i due centrali che, a livello di dotazioni, sono sovrapponibili e anche come prezzo quasi si equivalgono.

Allestimento Dotazione di serie Edition Sistema di assistenza nella partenza in salita, cerchi in acciaio da 16", fari a LED anteriori, climatizzatore manuale, infotainment IntelliLink con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto GS Line (Edition +) Cerchi in lega da 16" Black, tetto nero a contrasto, bracciolo centrale anteriore, sedile guidatore AGR Elegance (Edition +) Cerchi in lega da 16" Silver, cromature esterne, climatizzatore automatico bizona, bracciolo centrale anteriore, sedile guidatore AGR, luci ambiente a LED Ultimate (Elegance +) Cerchi in lega da 17", luci posteriori a LED, fari anteriori a LED autoadattivi, tetto nero, vetri posteriori oscurati, barre longitudinali sul tetto, keyless start, sensori di parcheggio posteriori, sedili in tessuto e Alcantara AGR, infotainment con navigatore e display touchscreen da 8", quadro strumenti a colori da 3,5’’

Opel Crossland 2020, il listino prezzi

Qui sotto il listino prezzi completo della Opel Crossland restyling: