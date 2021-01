BMW ha di recente iniziato una partnership con Pirelli per la costruzione di pneumatici dedicati alla Serie 8 nelle sue varie declinazioni, fra cui la Gran Coupé, la Cabrio e le potenti versioni M.

Da questa collaborazione sono nate ben 78 omologazioni distinte, tutte in primo equipaggiamento di pneumatici specifici per la Serie 8, fra cui il "Cinturato P7" e il "P Zero", con sistema RunFlat e misure che vanno dai 18 ai 20 pollici.

Sport, comfort e "freddo"

I "P Zero" sono dedicati alle auto più sportive, e infatti puntano tutto sulla maneggevolezza e la dirigibilità, sia su asciutto che su bagnato, senza dimenticare gli spazi di frenata. Fra le altre, sono le versioni più cattive M ad esserne equipaggiate.

Fotogallery: BMW M8 Coupé

62 Foto

Il nuovo "Cinturato P7" strizza più l'occhio al comfort acustico con una bassa resistenza al rotolamento, ma comunque rimangono intatti gli standard di sicurezza quando si parla di handling. In più, tendono a "mutare" il comportamento della mescola in base alla temperatura di esercizio.

Fotogallery: BMW M8 Gran Coupé, la prova

41 Foto

Le 78 omologazioni comprendono anche le gomme invernali, e in effetti Pirelli equipaggia le BMW Serie 8 nelle varie declinazioni con i pneumatici "Sottozero 3" e "P Zero Winter". Piccola curiosità: per le versioni destinate al mercato statunitense, c'è in gamma anche il Cinturato P7 All Season, molto richiesto dai clienti d'Oltreoceano.