Tra le vetture ibride plug-in di recente presentazione, disponibili tra le promozioni di gennaio, c’è anche l’ammiraglia di Skoda, la nuova Superb Wagon, che riceve la sigla iV come le recenti vetture con motore elettrico della casa. Una grande familiare, con un bagagliaio che parte da 510 litri, e che può percorrere a zero emissioni fino a 56 chilometri.

Per una Skoda Superb Wagon Executive 1.4 TSI Plug-In Hybrid 210 CV con cambio DSG, si può accedere agli ecoincentivi con la rottamazione di un veicolo decennale: insieme ai contributi delle concessionarie, lo sconto iniziale può arrivare fino a 11.000 euro, con rate mensili di circa 250 euro.

Tuttavia, l’esempio nel sito ufficiale esclude il caso della rottamazione: il finanziamento Skoda Clever Value con maxi rata permette di essere modulato su vari importi di anticipo e rata mensile. Partendo da 35.600 euro di listino scontato, l’anticipo è di 7.932,46 euro, e le rate sono 35 da 295 euro (TAN 3.99%, TAEG 4,75%).

La rata finale ammonta quindi a 20.550,71 euro, con la possibilità di restituire l’auto, rifinanziare questo importo o passarlo come anticipo su una nuova vettura; quest'ultima è una delle opzioni più frequenti per questo tipo di finanziamento.

Vantaggi

Con la rottamazione, lo sconto può essere piuttosto importante, e in ogni caso il sistema di rateazione permette di dilazionare bene la spesa. L’acquisto di una vettura ibrida può portare vantaggi, come esenzioni del bollo, gratuità dei parcheggi e agevolazioni fiscali, a seconda delle regioni.

Svantaggi

Ci sarà probabilmente da spendere qualcosa in più rispetto all’esempio: già lo sconto più alto necessita della rottamazione, e poi anche il sito stesso suggerisce che l’auto delle foto potrebbe avere degli accessori in più. Su tutto, occorre sommare gli oneri finanziari, e spese come IPT e PFU.

In sintesi

Modello (esempio) Skoda Superb Wagon Executive iV 1.4 TSI Plug-In Hybrid 210 CV DSG Promozione Skoda Clever Value Scadenza 31 gennaio 2021 Listino scontato 35.600 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo 7.932,46 euro Rate 35 da 295 euro TAN 3,99% TAEG 4,75% Maxi rata finale (VFG) 20.550,71 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Gli importi si riferiscono al caso senza rottamazione; con l’applicazione dell’ecobonus 2018 e 2020, rottamando una vettura immatricolata prima del 1 gennaio 2021, e con gli sconti delle concessionarie, si può arrivare ad uno sconto sul listino fino a 11.000 euro, e rate inferiori.