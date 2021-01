Il tocco sportivo arriva anche sulla nuova Hyundai Tucson. Parliamo dell’allestimento N Line, mostrato in alcuni recenti teaser e già presente su i10, i20 e i30. E' ciò che definisce le Hyundai con un design più dinamico.

La Tucson si presenta così più cattiva e sportiva, mantenendo inalterate le sue caratteristiche di SUV confortevole e tecnologico.

Estetica elegante e sportiva

La N Line si distingue per un design esterno specifico con badge N Line sulle fiancate, sulla grande griglia e sul portellone. Le forme già muscolose della Tucson (basato sullo stile “Sensuous Sportiness”) vengono così esaltate ancora di più dalla cura sportiva.

Nel frontale spiccano i “Parametric Jewels”, che caratterizzano la griglia. Diverse anche le proporzioni del paraurti, che integra la presa d’aria più alta e più grande degli allestimenti classici. Le piastre protettive in argento rendono ancora più sportivi sia il frontale che la zona posteriore. Nella fiancata, la nuova Tucson N Line si differenzia per le modanature in tinta con la carrozzeria e per i cerchi in lega da 19”, con un originale design geometrico.

Gli inserti neri nelle cornici dei fari, sugli specchietti laterali e sul montante posteriore contribuiscono ad impreziosire l’estetica sportiva. La coda comunica dinamicità anche con la vettura ferma grazie allo spoiler aerodinamico e alla banda riflettente rossa nella parte inferiore del paraurti.

Per rendere ancora più personale la propria Tucson è disponibile come optional il tetto bicolore Phantom Black in abbinamento a cinque colorazioni: Shadow Grey (esclusivo per la N Line), Polar White, Engine Red, Sunset Red Knight e Dark Knight. Le colorazioni Shimmering Silver e Phantom Black, invece, presentano il tetto in tinta carrozzeria.

Interni in stile N e tanta tecnologia

Naturalmente la cura sportiva della N Line continua nell’abitacolo. A bordo troviamo infatti nuovi sedili sportivi marchiati N con rivestimenti neri scamosciati e in pelle e cuciture rosse a contrasto. Il badge N sulla plancia e sul volante ci ricorda quanto questa Tucson sia diversa dalle altre. A completare la dotazione ci pensano pedaliera, poggiapiedi e battitacco in metallo.

Oltre all’estetica e all’attenzione specifica per gli interni, Hyundai ha lavorato anche sulla meccanica. Per rendere la guida più coinvolgente, la casa sudcoreana ha affinato le sospensioni a controllo elettronico per ridurre le vibrazioni e rendere la N Line più agile. La Tucson è così anche più reattiva e rapida nell’assecondare il desiderio sportivo di chi è al volante.

La modalità Normal assicura un buon livello di comfort, mentre la Sport è configurata per offrire una dinamica di guida più coinvolgente e un supporto antirollio più efficace.

Sono inoltre confermati i numerosi sistemi di assistenza alla guida. Tra questi il Blind View Monitor e l’Highway Driving Assist che migliorano la sicurezza soprattutto in autostrada. Presente anche il Remote Smart Parking Assist che permette al veicolo di parcheggiarsi da solo.

Fino a 265 cavalli con la Plug-In Hybrid

L’allestimento N Line è abbinabile a tutte le motorizzazioni con l’eccezione della versione diesel da 115 cavalli. Si può quindi scegliere tra un 1.6 T-GDI mild-hybrid da 150 cavalli o le varianti Hybrid da 230 cavalli e Plug-In Hybrid da 265 cavalli. Nei prossimi mesi entrerà in listino anche il 1.6 CRDi a gasolio da 136 cavalli sempre mild-hybrid.

Il SUV sportivo arriverà in concessionaria da questa primavera, mentre le versioni N Line ibride saranno disponibili nel corso dell’estate.