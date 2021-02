Arriva in Italia la Mazda MX-5 model year 2021, versione rinnovata della roadster giapponese, con novità estetiche e non solo, disponibili sia per la Soft Top sia per la RF con tetto rigido a scomparsa.

Una rinfrescata che non tocca la gamma motori, con sotto al cofano il 1.5 o il 2.0 benzina rispettivamente da 132 e 184 CV. Il listino prezzi parte da 31.800 euro e arriva a toccare i 38.200 della RF da 184 CV in allestimento speciale 100th Anniversary.

Cosa c'è di nuovo

La Mazda MX-5 2021 è disponibile in 7 differenti tinte per la carrozzeria, con la novità del Deep Crystal Blue Mica e lo speciale Snowflake White Pearl, esclusivo per la 100th Anniversary. Nuovi sono anche gli interni, offerti di serie con sedili riscaldati in pelle nera o a richiesta con Pelle nappa Burgundy Red o pelle nappa Pure White.

Di serie è ora anche disponibile il sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay wireless, per collegare il proprio iPhone senza dover utilizzare cavi.

Gli allestimenti disponibili sono 3: Exceed, Sport e 100th Anniversary. Il primo offre di serie, tra le altre cose, cerchi in lega da 17", luci anteriori a matrice di LED, riconoscimento dei segnali stradali, monitoraggio dell'angolo cieco e clima automatico. Col secondo in aggiunta ci sono cerchi in lega da 17", sedili sportivi Recaro in pelle e Alcantara, sospensioni sportive Bilstein, differenziale posteriore meccanico e barra anteriore duomi.

Infine la Mazda MX-5 in allestimento 100th Anniversary, disponibile unicamente col 1.5 e carrozzeria Soft Top o col 2.0 abbinato alla RF, ha di serie loghi 100th Anniversary, carrozzeria in Snowflake White Pearl e interni in pelle Burgundy Red.

I prezzi della Mazda MX-5 m.y. 2021