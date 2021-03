Sono aperti gli ordini per la Peugeot 508 Peugeot Sport Enginereed (PSE) sia in carrozzeria berlina che station wagon. La PSE rappresenta il primo di una serie di modelli ibridi plug-in a benzina ad alte prestazioni che Peugeot lancerà nel corso dei prossimi anni.

Le versioni più sportive della 508 arriveranno in concessionaria da maggio, ma è già possibile richiedere un preventivo anche con la formula del noleggio a lungo termine. Il prezzo di listino è di 69.450 euro per la berlina e 70.650 euro per la station wagon.

Dotazione completa

Secondo Peugeot, la 508 PSE è il primo modello della Casa ad esprimere il Neo-Performance concept, ovvero una combinazione di tecnologia e prestazioni a basse emissioni.

La dotazione di bordo di entrambe si preannuncia piuttosto completa, ma è possibile arricchirla aggiungendo tre optional: il parabrezza riscaldato (180 euro), il tetto panoramico apribile (1.200 euro) ed il caricatore di bordo da 7,4 kW che, invece, è un'opzione gratuita.

Dal punto di vista estetico, la PSE è disponibile con la nuova tinta Grigio Selenium proposta di serie. In alternativa, si possono richiedere il Nero Perla (800 euro) o il Bianco Madreperla (990 euro).

Potente, ma attenta all'ambiente

La 508 PSE è l'auto di serie più potente mai costruita dal Leone. I 360 CV e i 520 Nm di coppia sono raggiunti attraverso l'unione di un motore benzina PureTech turbo da 200 CV collocato sull'asse anteriore e di due motori elettrici (uno da 110 CV sull'anteriore e uno da 113 CV al posteriore).

Da vera sportiva le prestazioni garantite con uno scatto 0-100 km/h di 5,2 secondi e una velocità massima di 250 km/h limitata elettronicamente. Ottima anche la ripresa col passaggio 80-120 km/h coperto in 3 secondi.

La tecnologia ibrida plug-in consente di ridurre le emissioni a 46 g/km di CO2 secondo il ciclo WLTP. La nuova 508 può inoltre viaggiare in modalità elettrica per 42 km ad una velocità massima di 140 km/h. La batteria da 11,5 kWh può essere ricaricata in un'ora e mezza utilizzando il caricatore opzionale da 7,4 kW.

Il noleggio a lungo termine

Peugeot 508 Sport Engineered è disponibile anche con la formula di noleggio a lungo termine Free2Move Lease. In questo caso è previsto un canone mensile di 589 euro (IVA esclusa) sia per la berlina che per la station wagon.

L'anticipo è di 7.860 euro per un contratto di 36 con 45.000 km. È tuttavia possibile personalizzare la proposta sulla base delle proprie esigenze. Nel canone è inclusa anche la Wallbox per ricaricare l'auto nel proprio box.