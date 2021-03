Tra le vetture delle offerte di marzo ci sono anche i maxi SUV? Certamente sì: Ford, ad esempio, propone un’offerta sulla grande Ford Explorer grazie al contributo dei FordPartner. Il modello è il nuovo Exploere ST-Line Plug-In Hybrid 3.0 EcoBoost da 457 CV, con cambio automatico e trazione integrale.

Il modello è dotato di numerosi optional, dallo stereo da 1.000 Watt e 14 altoparlanti fino alla guida semi-autonoma e altri ausili elettronici alla guida. Il prezzo di listino scende a 67.250 euro, che sono circa 13.750 euro in meno rispetto al prezzo ufficiale.

Con un anticipo di 7.400 euro, le rate sono 36 da 997,01 euro (TAN 5,99%, TAEG 6,64%), più 4 euro di spese di incasso sull’addebito in banca. La rata finale ammonta a 35.640 euro, per un totale di 45.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nelle rate dell’esempio sono compresi i servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione.

Vantaggi

Interessante come una vettura alto di gamma, spaziosa e grande stradista, con un motore dalla cubatura importante e dal listino iniziale piuttosto alto, possa essere comunque acquistata con una buona agevolazione.

Lo sconto iniziale e la rata finale piuttosto alta consentono di mantenere il valore della rata a circa 1.000 euro, con una dotazione molto completa - in pratica tutto è di serie tranne il colore - e alcuni servizi inclusi.

Svantaggi

Con la Explorer siamo al vertice della gamma Ford: è una grande SUV all’americana a 7 posti, che pesa più di 2.300 kg, è lunga oltre cinque metri e larga due, e soprattutto ha un motore termico da 3,0 litri.

In offerta, sì, ma attenzione ai costi: almeno 12.000 euro da versare all’anno dopo l’anticipo iniziale, più gli oneri finanziari e i costi fissi di gestione.

In sintesi