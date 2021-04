Stanno esaurendosi gli incentivi statali, che per il mese di aprile sembrano ancora disponibili per le vetture elettriche: vediamo quindi cosa propone Nissan con la sua elettrica Leaf, classica berlina a 5 porte giunta alla seconda generazione.

Con il finanziamento Intelligent Buy, il listino della Nissan Leaf in allestimento Acenta scende da 35.300 a 20.800 euro, grazie all’incentivo della casa e al contributo statale di 8.000 euro, con rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 6 e immatricolato prima del 1 gennaio 2011.

Senza l’adesione al finanziamento, ma sempre con la rottamazione, il prezzo è di 21.500 euro, ossia 13.800 euro in meno. L’esempio del finanziamento prevede un anticipo di 1.414 euro e 24 rate mensili da 159 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,84%).

La rata comprende anche Finanziamento Protetto e Pack Service con due anni di assicurazione furto e incendio. Al termine, la rata finale è pari a 19.062 euro, per un massimo di 20.000 km e 0,10 euro per ogni km percorso in più, se si opta per la restituzione o la permuta del veicolo.

Vantaggi

Con gli attuali ecoincentivi, le promozioni sulle vetture elettriche sono piuttosto interessanti: una vettura che costa più di 35.000 euro ha un prezzo di partenza di 20.800 euro, e si paga con un basso anticipo e due anni di rate da circa 160 euro, corrispondenti a 6 euro al giorno.

Nella promozione sono compresi alcuni servizi assicurativi, quasi 10.000 km gratis di contributo di energia elettrica con l’iniziativa E-Asy Electric, e il Power Cruise Control in omaggio.

Svantaggi

La promozione è pensata per la restituzione finale della vettura, visto che il valore futuro garantito è molto vicino all’intero prezzo scontato di partenza, al quale sono poi da applicare gli interessi. Attenzione alla disponibilità degli incentivi, ma anche al modello: la Acenta è alla base della gamma Leaf, mentre le versioni e+ hanno batterie di 62 kWh anziché 40.

In sintesi