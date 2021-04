Le vetture ibride plug-in possono continuare ad avere i vantaggi degli incentivi statali: Ford per il mese di aprile propone comunque offerte molto articolate, in modo da tenere conto delle diverse opportunità.

Prendiamo per esempio la nuova Ford Kuga Connect Plug-In Hybrid da 225 CV: il suo listino sarebbe di 38.050 euro, ma, in caso di finanziamento IdeaFord, con gli sconti della Casa si scende già a 6.050 euro; a questi possono aggiungersi 2.500 euro di incentivi statali, per un prezzo di partenza di 29.500 euro.

Senza il finanziamento, il prezzo scontato parte comunque da 30.250 euro; se poi c'è una vettura da rottamare, si può contare su ulteriori 2.000 euro di incentivi statali, per un totale di 10.550 euro di sconto complessivo.

Nell’esempio Ford si parte comunque da 29.500 euro: l’anticipo è zero, anche se occorre versare un acconto simbolico di 1 euro, poi scontato. Le rate mensili sono quindi 36 da 388,38 euro (TAN 3,45%, TAEG 4,32%), mentre il valore futuro garantito ammonta a 18.644,50 euro, per un totale di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro in più. L’esempio comprende anche l’assicurazione facoltativa Guida Protetta.

Vantaggi

Lo sconto iniziale può essere interessante, unendo i contributi pubblici a quelli dei Ford Partner; positivo anche l’anticipo zero, spesso assente nelle più recenti offerte di finanziamento di altre Case.

Ford propone altri sconti su tutte le versioni di Kuga, che sono normalmente ben allestite anche nelle configurazioni inferiori; in questo caso, l’ibrido plug-in può costituire una valore aggiunto, pensando ai vantaggi delle basse emissioni e dei consumi ridotti.

Svantaggi

Lo sconto massimo si ottiene in base alla disponibilità dei fondi, ma anche alla presenza di una vettura da rottamare. Agli importi indicati va aggiunto sicuramente qualcosa: gli oneri finanziari -tra i quali le spese di incasso rata di 4 euro mensili, i contributi come IPT e PFU e qualche accessorio in più presente nella vetture disponibili.

In sintesi