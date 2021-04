Di certo è tra le vetture elettriche più economiche: appena arrivata, la nuova Dacia Spring è subito tra le protagoniste nel mondo delle zero emissioni, con un prezzo d’attacco già conveniente e che, grazie alle promozioni di aprile, diventa ancora più basso.

Dacia propone infatti uno sconto sulla versione Comfort, sfruttando gli incentivi con rottamazione di un veicolo usato fino a Euro 4, immatricolato fino al 31 dicembre 2010 e di proprietà da almeno dodici mesi.

Si parte così da 9.460 euro, ad esclusione di IPT e PFU, e si versano 1.000 euro di anticipo; le rate mensili sono quindi 36 da 88,80 euro (TAN 4,49%, TAEG 6,63%), mentre la rata finale ammonta a 7.363 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

L’importo comprende Finanziamento Protetto e Pack Service, con tre anni di furto e incendio e un anno di Driver Insurance.

Vantaggi

Tra sconti della Casa e incentivi, si arriva a circa 10.400 euro di vantaggi: in pratica è più alto lo sconto del prezzo di vendita di quasi 9.500 euro. Difficile trovare un’auto elettrica a meno, per giunta di nuova presentazione. Rate e anticipo sono piuttosto ridotti, e comprendono alcuni servizi. Senza contare vantaggi e agevolazioni propri dell’elettrico.

Svantaggi

Qualcosa in più da spendere c’è sicuramente: imposte ed oneri finanziari, ad esempio, che per quanto possano essere ridotti, incidono per il 2,14% rispetto al valore iniziale. La Spring è spaziosa in rapporto alle dimensioni esterne, ma l’autonomia è più adatta alla città.

In sintesi