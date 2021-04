Tra le promozioni di aprile, ci sono ancora incentivi per le vetture con emissioni più basse: nell’ambito della gamma Seat, ad esempio, si può prendere in considerazione una potente Seat Leon 1.4 e-Hybrid FR, con motorizzazione ibrida plug-in, che può contare su un forte sconto sul listino, e su una rata mensile piuttosto bassa.

Nel dettaglio, la Seat Leon 5 porte 1.4 e-Hybrid 204 CV DSG FR, dal listino di 35.650 euro, può essere acquistata a partire da 27.700 euro, grazie al contributo di Seat e delle Concessionarie, e al contributo statale con rottamazione di un veicolo di categoria M1

Dopo il versamento di un anticipo di 4.884,28 euro, si pagano 35 rate da 199 euro (TAN 3,99%, TAEG 4,85%), mentre la rata finale ammonta a 18.651,90 euro, per un massimo di 40.000 km. L’offerta comprende anche due anni di garanzia aggiuntiva, sempre con un limite massimo di 40.000 km.

Vantaggi

Lo sconto iniziale di quasi 8.000 euro è sicuramente interessante, ma anche la rata mensile che non arriva a 200 euro, oltretutto con quattro anni di garanzia in totale. Il tutto per una vettura recente, ben allestita, con motorizzazione ibrida plug-in, cambio doppia frizione e oltre 200 CV di potenza massima, a fronte di consumi ed emissioni dai valori medi ridotti.

Svantaggi

Rispetto ai valori dell’esempio, attenzione ad oneri finanziari ed eventuali costi aggiuntivi per accessori in più. Per come è impostato questo finanziamento, l’anticipo di circa 4.900 euro va versato interamente, le rate mensili sono ridotte, ma la maxi rata è parecchio alta: meglio considerarlo un noleggio con restituzione o sostituzione.

In sintesi