La Casa automobilistica indiana Mahindra propone sempre offerte sulla propria gamma nel sito ufficiale, con diverse tipologie di finanziamento, e senza necessità di incentivi statali. Nel mese di maggio, ma con scadenza fino al 30 giugno prossimo, si può accedere ad esempio alla promozione Formula Vantaggi Mahindra sul modello XUV500.

Questa offerta prevede uno sconto iniziale, il versamento di un anticipo e il pagamento del resto dell'importo con rate mensili, senza maxi rata finale. Una Mahindra XUV 500 W6 FWD ha quindi un listino iniziale di 19.990 euro, a esclusione di IPT e PFU.

L’anticipo iniziale è di 4.224 euro, e dopo 30 giorni si iniziano a pagare le 84 rate mensili da 259 euro (TAN 6,45%, TAEG 7,81%), senza limiti chilometrici o valori futuri garantiti. In questo esempio è anche compresa l’assicurazione facoltativa a copertura del credito “Sicuro”; senza di questa, la rata scende a 239 euro (TAEG 8,13%).

Vantaggi

Lo sconto sul listino superiore ai 1.200 euro permettono di accedere a questa SUV media con un importo ridotto, meno di 20.000 euro. Grazie a questo, è possibile tenere la rata inferiore ai 260 euro a copertura totale dell’importo: un’opzione interessante soprattutto se si intende tenere l’auto per lungo tempo. Interessante l'esempio con o senza assicurazione sul credito.

Svantaggi

L’offerta riguarda la versione di accesso della XUV500, e non la AWD, o le più dotate W8 e W10 che costano qualcosa in più. Il finanziamento è piuttosto lungo, dal momento che vincola al pagamento per 7 anni.

In sintesi