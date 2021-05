LCI (Life Cycle Impulse) è la sigla utilizzata da BMW per identificare il classico restyling di metà ciclo vita di un modello. Restyling che solitamente, anche se non mancano eccezioni, ritoccano poco o nulla dell'estetica, concentrandosi maggiormente su tecnologia e motori.

Esattamente come dovrebbe avvenire sulla Serie 8 Cabrio, un modello arrivato da un paio d'anni sul mercato ma di cui è stato già avvistato un prototipo del restyling camuffato su strada.

Fuori cambia qualche dettaglio

Anteriore e posteriore della grossa cabrio bavarese sono nascosti ma, al di sotto degli adesivi, si può immaginare quale sarà l'aspetto definitivo della macchina. La forma e la dimensione della griglia a doppio rene potrebbero essere modificate - anche se di poco - e il paraurti anteriore potrebbe avere un disegno leggermente rinfrescato.

Stesso discorso al posteriore, dove gli aggiornamenti però potrebbero essere ancora meno. Anche qui il paraurti potrebbe avere una forma diversa, così come il design interno dei fari e la firma luminosa a LED. Tutto il resto sembra identico alla Serie 8 Cabrio attualmente in vendita.

Infotainment con schermo più grande

I nostri fotografi sono riusciti anche a dare un'occhiata all'interno dell'abitacolo. Da quanto si vede, quasi sicuramente la prossima Serie 8 Cabrio avrà un infotainment con un display più grande, accompagnato da tutti gli ultimi aggiornamenti software rilasciati dalla Casa. Per il momento, non si notano altre differenze.

Mancano pochi mesi all'estate ma, probabilmente, è troppo tardi ormai per svelare quest'anno il restyling della cabrio di lusso che, ricordiamo, attualmente parte da un prezzo di listino di circa 107.000 euro. L'arrivo del restyling dovrebbe avvenire nel primo trimestre del prossimo anno, con commercializzazione giusto in tempo per la primavera/estate 2022.