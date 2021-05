Hyundai è pronta a portare in Europa il marchio premium Genesis. Una sfida importante per il Costruttore sudcoreano che proverà a dire la sua in un mercato storicamente difficile per le auto di lusso non europee. Il debutto avverrà nei prossimi mesi con l’ammiraglia G80 e il SUV GV80 che andranno in diretta concorrenza con “mostri sacri” come, ad esempio, BMW Serie 5 e Mercedes GLE.

Per avvicinarsi ancora di più ai gusti del mercato europeo, Genesis potrebbe presto proporre anche una G70 shooting brake, una station wagon sportiva derivata dal modello in vendita negli Stati Uniti.

Per le famiglie sportive

Ecco quindi le prime immagini teaser della prossima G70 Wagon. Nelle foto si nota il profilo posteriore da station wagon sportiva con spoiler e lunotto inclinato. La coda è caratterizzata dalle due linee LED che rappresentano la firma luminosa di tutti i modelli Genesis. I terminali di scarico, invece, sono sistemati ai lati e sono integrati nella parte inferiore del paraurti.

I cerchi in lega sono di dimensioni generose (probabilmente da 19” o 20”) e lasciano intravedere la pinza del freno rossa come le vere sportive.

Come si diceva, lo stile è ripreso dalla G70, una berlina media di dimensioni simili all’Audi A4 e Mercedes Classe E. Anche l’abitacolo dovrebbe essere in comune con la versione a tre volumi. Aspettiamoci quindi rivestimenti e dettagli curati e un sistema d’infotainment con schermo da 10,25”.

(Forse) Mild hybrid per l’Europa

Negli Stati Uniti la G70 è proposta esclusivamente con potenti motori a benzina 2.0 4 cilindri da 252 CV e 3.3 V6 da 365 CV, oltre ad un diesel da 2.2 litri e 199 CV. Per la clientela europea, però, Genesis potrebbe introdurre dei propulsori mild hybrid a benzina e diesel più efficienti ed in grado di giocarsela con le rivali tedesche.

È probabile che ne sapremo di più nel corso del 2021. Intanto aspettiamo di vedere le prime concessionarie italiane di Genesis che dovrebbero aprire dopo quelle in Svizzera, Inghilterra e Germania.