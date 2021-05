Per Citroen continuano le offerte di maggio su tutta la gamma, comprese le versioni con motorizzazione tradizionale a benzina: ad esempio, c’è un’offerta in corso sulla Citroen C3 AirCross dotata del PureTech da 110 CV, valido con permuta o rottamazione.

Il listino della C3 AirCross in allestimento Feel è di 20.900 euro, che con uno sconto di 4.800 euro scende a 16.100 euro; con il finanziamento SimplyDrive scende ulteriormente fino a 15.400 euro, esclusi IPT, Kit sicurezza, contributo PFU e bollo.

Con un anticipo di 3.600 euro, le rate sono 35 da 138,38 euro (TAN 5,49%, TAEG 7,38%), mentre la rata finale ammonta a 9.995,5 euro, per un massimo di 30.000 km. Nell’importo di esempio è compreso il servizio facoltativo IdealDrive, che include 3 anni di garanzia e di manutenzione ordinaria programmata, con limite a 30.000 km.

Vantaggi

Considerata l’assenza dei fondi statali di inizio anno, lo sconto su queste C3 AirCross è piuttosto consistente rispetto ad altre offerte simili del periodo: in totale siamo intorno ai 5.500 euro. L’anticipo è basso, e si può sostituire con il valore di una permuta, così come la rata inferiore a 140 euro è interessante, visto che comprende garanzia e manutenzione per tre anni.

Svantaggi

La promozione è valida solo su vetture in stock, e richiede necessariamente la permuta o la rottamazione di un usato. Attenzione al calcolo delle spese, sia per gli oneri finanziari che per gli eventuali accessori nelle auto in offerta.

In sintesi