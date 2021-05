Jaguar ha svelato un'edizione speciale del SUV compatto E-Pace che va a posizionarsi direttamente al vertice della gamma. Si chiama Black Edition e si basa sull'allestimento più completo presente a listino, l'R-Dynamic S, aggiungendo caratterizzazioni estetiche più orientate alla sportività e dotazioni extra sia per quanto riguarda gli interni che la tecnologia di bordo.

Disponibile fin da subito, è possibile scegliere la R-Dynamic Black Edition in abbinamento ai propulsori 2.0 litri MHEV sia diesel che benzina ad un prezzo di partenza di 54.950 euro. Di serie su tutte le versioni il cambio automatico a nove marce e la trazione integrale.

Dotazione di primo livello

Da fuori, da davanti la R-Dynamic Black Edition si riconosce dagli inserti neri presenti sulle calotte degli specchietti, sul paraurti anteriore e sulla griglia. Sempre in nero sono anche le cornici dei finestrini, le prese d’aria laterali e i badge Jaguar. Il tetto panoramico è di serie, così come i vetri oscurati e i cerchi in lega da 19" in grigio satinato con pinze rosse a contrasto.

Anche gli interni sono stati rinnovati e, entrando in abitacolo, l'occhio cade subito sul protagonista indiscusso, il grande schermo HD touch da 11,4 pollici HD con vetratura curva del sistema di infotainment PIVI Pro, integrato al centro del cruscotto. Si tratta di un sistema di ultima generazione, intuitivo nell'utilizzo e dalla grafica chiara.

Grazie agli aggiornamenti Over The Air, a breve sarà compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless e dispone della tecnologia dual-SIM che consente lo streaming dei contenuti e di scaricare simultaneamente gli aggiornamenti. Dietro al volante, anche la strumentazione è completamente digitale (schermo da 12,3") e, a richiesta, è possibile anche avere l'Head-Up Display.

Esattamente come la sorella maggiore F-Pace, anche la E-Pace dispone del sistema di purificazione dell'aria Cabin Air Ionisation con tecnologia Nanoe che, attraverso un filtro PM2.5, rimuove gli allergeni e gli odori sgradevoli.