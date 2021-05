Porsche è decisa ad investire sempre di più nella Cayenne Coupé. L’obiettivo è portarla a competere direttamente contro Sua Maestà Lamborghini Urus.

Per farlo, la Casa tedesca sarebbe pronta ad introdurre una versione estrema della SUV con una potenza superiore ai 600 CV. Chissà se sarà sufficiente a tenere testa alla “Lambo”.

640 CV le basteranno?

L’indiscrezione sui piani di Porsche arriva direttamente da Autocar. La testata inglese afferma che Porsche sia vicina a presentare una Cayenne Coupé da 640 CV e 850 Nm di coppia.

Al momento, la gamma dei motori si compone delle versioni 3.0, S, GTS e Turbo con potenze tra 340 e 549 CV. Esistono poi le varianti ibride plug-in E-Hybrid e Turbo S E-Hybrid da 462 e 680 CV. Tuttavia, l’aggravio di peso di circa 400 kg dovuto alle batterie penalizza leggermente le prestazioni dell’ibrida più potente.

Per ovviare a questo “problema”, Porsche pensa di affidarsi ad una versione puramente a motore termico. Dall’alto dei suoi 650 CV, l’Urus rimarrebbe inarrivabile, ma avrebbe una rivale in più in pista e nello scatto da semaforo a semaforo.

Punta tutto sull’assetto

Perché proprio la Coupé e non l’intramontabile Cayenne classica? La ragione è spiegata dall’ingegnere capo Rico Löscher direttamente ad Autocar. Secondo Löscher la carrozzeria della Coupé abbassa il centro di gravità della vettura. Questo, unito al peso inferiore rispetto alla variante tradizionale, permetterebbe a Porsche di ottenere prestazioni migliori in termini aerodinamici e di maneggevolezza.

Come mostrano le foto ufficiali del prototipo, la SUV più estrema si distinguerà per un look ribassato, il doppio terminale di scarico centrale e una serie di elementi in fibra di carbonio. Le ruote saranno le più grandi mai montate su una Cayenne con una misura di 285/35 ZR22 all’anteriore e di 315/30 ZR22 al posteriore.

Inoltre, non dovrebbero mancare l’impianto frenante con dischi in carboceramica e una taratura specifica del cambio automatico ad 8 rapporti. Maggiori dettagli verranno svelati nel corso della presentazione ufficiale che avverrà nel mese di giugno.

Oltre all’Urus, la Cayenne Coupé se la dovrà vedere anche con l’Audi RS Q8 e la Bentley Bentayga Speed.