Una Mercedes rarissima. Più rara della costosissima SLR Stirling Moss prodotta in appena 75 esemplari. Stiamo parlando della Mercedes-AMG GT R Speedster realizzata dal designer Roland A. Bussnik e assemblata dall’officina HWA AG in Germania.

Dell’esclusiva supercar, rinominata "Bussnik GT Speedlegend", ne sono state realizzate appena cinque copie, tutte già vendute.

Un’AMG con l’Halo

Bussnik è un product designer con una forte passione per il mondo dei motori ed è uno dei principali collezionisti di Mercedes e Maybach. L’ispirazione per la Speedster è partita prendendo spunto dalla SLR Stirling Moss e dalle monoposto Mercedes di Formula 1.

Così Bussnik ha preso un’AMG GT R e l’ha completamente ridisegnata. Il risultato è una roadster dotata di uno speciale arco in fibra di carbonio che ricorda l’Halo delle F1 e che divide i due posti a sedere. L’arco ha una luce LED per illuminare l’abitacolo ed ha un ruolo anche strutturale per dare la giusta rigidità alla carrozzeria.

850 CV col vento tra i capelli

Oltre al design, il progettista ha modificato radicalmente il 4.0 V8 biturbo da 585 CV dell’AMG GT R di partenza. In questo modo si è arrivati a 850 CV e 1.040 Nm di coppia. Di base, la Mercedes copre lo 0-100 km/h in appena 3,8 secondi e l’impressione è che questa speciale versione possa abbassare il tempo di diversi decimi di secondo.

Il video rivela le forme della supercar e anche il sound. L’esperienza si preannuncia davvero completa tra emozione di guida, vento tra i capelli e un rombante V8 a tenere compagnia.

Il prezzo? Possiamo solo immaginarlo. L’AMG GT R ha un costo di partenza di circa 200 mila euro. Considerando l’importante lavoro di design e manodopera e l’esclusività del modello c’è da credere che il tutto abbia superato abbondantemente i 300/400 mila euro.