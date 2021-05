Volkswagen prepara il terreno in vista della nuova Passat, il modello declinato nelle versioni berlina e familiare che ha debuttato nel 1973. La Casa tedesca ha dato il via libera alla nona generazione che dovrebbe arrivare nel 2023.

La testata inglese Auto Express ha dato qualche nuova indicazione sulla prossima Passat, la quale adotterà diversi elementi di altri modelli del Gruppo.

Addio alla berlina

La nuova Passat sarà costruita nell’impianto di Bratislava dov’è assemblata anche la Touareg e la Skoda Superb. Secondo Auto Express, la Passat dovrebbe proprio condividere la stessa linea di produzione dell’ammiraglia ceca e continuerà ad essere costruita sulla piattaforma MQB.

La vera novità potrebbe essere rappresentata dall’addio alla versione berlina. Volkswagen dovrebbe concentrare i suoi sforzi sulla familiare Variant e su un modello “hatchback”, ovvero a cinque porte sullo stile della Honda Civic.

Il look della Passat Variant sarà sportivo, ma non si tratterà di una vera shooting brake. Quel segmento, infatti, è già occupato dall’Arteon, la quale non è venduta sul mercato italiano. È probabile quindi che la familiare manterrà forme sobrie e che punterà ancora di più sull’abitabilità grazie ad passo di 2,85 metri (lo stesso della Skoda Superb).

Non abbandona il diesel

La station wagon non verrà proposta come 100% elettrica e ritroveremo quindi delle classiche motorizzazioni termiche. Nonostante le versioni diesel non siano più così richieste come qualche anno fa, Volkswagen continuerà ad offrire dei propulsori a gasolio opportunamente aggiornati. La base sarà lo stesso 2.0 TDI della gamma attuale con potenze da 120, 150 e 200 CV abbinabili alla trazione anteriore o integrale.

Volkswagen Passat GTE

Troveremo anche due varianti ibride plug-in a benzina. L’entry level dovrebbe superare i 200 CV, mentre la GTE potrebbe montare una batteria da 13 kWh e arrivare ai 245 CV. L’autonomia nella sola modalità elettrica dovrebbe raggiungere i quasi 100 km.

Per quanto riguarda la ricarica, il sistema dovrebbe supportare anche il collegamento alla rete da 11 kW per ridurre le tempistiche.