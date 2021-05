La Ford Mondeo verrà presto rimpiazzata da una crossover. Si pensava che la sua erede fosse la Evos, un modello presentato recentemente al Salone di Shanghai. Tuttavia, Mike Levine, il Product Communications Manager di Ford, ha raffreddato gli animi dichiarando che non vi sono piani per una commercializzazione della Evos fuori dalla Cina.

Tuttavia, a giudicare dalle nuove foto spia della Mondeo (anche se non sappiamo se il nuovo modello si chiamerà ancora così) l’influenza cinese appare evidente.

Berlina e crossover

Le nostre spie hanno pizzicato il prototipo mentre esegue una serie di test su strada in Germania. Il frontale della Ford ricorda molto quello della crossover cinese con una grande calandra a nido d’ape e sottili fari LED. Le proporzioni dell’auto, però, sono decisamente diverse.

Ford Evos

Sebbene sia evidente l’altezza maggiore da terra tipica delle crossover, la linea è più simile a quella di una berlina. La parte posteriore è raccolta e sembra integrare lunotto e portellone.

Il design ricorda quello della Citroen C5 X, ma con linee più morbide e semplici rispetto alla crossover francese.

Per l'abitacolo, Ford potrebbe riproporre le soluzioni già viste sulla Evos. Non saremmo sorpresi, quindi, di ritrovare una plancia completamente avvolta da una superficie di 27" di schermi touch con grafica in 4K.

Ibrido di famiglia

Sulle motorizzazioni possiamo solo fare delle ipotesi. Il muletto delle foto mostra i chiari segni di un sistema di scarico e per questo pensiamo che non sia 100% elettrico. Più probabile che si tratti di una versione mild hybrid o ibrida plug-in.

Viste le proporzioni simili, è possibile immaginare un powertrain simile a quello impiegato per la Kuga. Quest’ultima è disponibile in varianti ibride mild hybrid a benzina e gasolio da 190 e 150 CV e in versioni plug-in da 224 CV.

Non è escluso che Ford introduca un nuovo motore o un’alternativa full electric per dare slancio al modello che debutterà probabilmente nel 2022.