La (o il, se preferite) Ford Bronco è una delle auto più chiacchierate, ammirate e desiderate degli ultimi tempi, con la produzione quasi non riesce a stare al passo con gli ordini. Un modello che riporta alla luce un nome iconico per l'Ovale Blu, pronto anche a fare il grande salto verso una mobilità emissioni zero.

Proprio così: dopo Jeep Wrangler anche il Bronco si prepara ad affrontare complicati percorsi in offroad avvolto nel silenzio del (o dei) motori elettrici. Nulla è ancora ufficiale, anche se le parole del CEO Ford Jim Farley non lasciano spazio a dubbi.

Diventa un'abitudine

Quello che vedete qui sopra è il breve botta e risposta andato in onda su Twitter qualche giorno fa, dove un utente (e azionista Ford) chiedeva a Farley perché Ford non stia pensando a una versione elettrica del Bronco. "Perché pensi che non lo stiamo facendo" la risposta del manager statunitense.

Certo certo, prima di vedere un Ford Bronco privo di motori endotermici ne passerà di tempo e - con ogni probabilità - si passera prima attraverso un powertrain ibrido plug-in. Un sistema che, secondo voci non confermate, utilizzerebbe il 3.0 Ecoboost affiancato da un motore elettrico, per un totale di 450 CV circa. Quota sufficiente a superare la Jeep Wrangler 4xe.

D'altra parte l'elettrico non è certo una novità in casa Ford, con la Mustang Mach-e sul mercato da tempo ormai e l'F150 Lightning quasi pronto per il debutto.

Anche lo Sport?

Per ora l'elettrico pare essere previsto unicamente per il Bronco "duro e puro", mentre la versione più civile (è basata sulla piattaforma della Kuga) Sport non sembra essere contemplata per un futuro a emissioni zero. Mai dire mai però, perché se un fuoristrada elettrico può essere un prodotto molto particolare e di nicchia, un SUV compatto a emissioni zero potrebbe fare gola a un pubblico ben più ampio.

E chissà che questo panorama a batterie non possa aprire le porte del Vecchio Continente e Bronco e Bronco Sport.