Le offerte del mese di giugno iniziano con una novità importante: anche Renault e RCI Bank and Services entrano nel mondo del noleggio a lungo termine per privati, con l’offerta Easy Lease. Un segno dei tempi: le abitudini degli automobilisti sono cambiate, passando dal fisico al digitale, e dalla proprietà all’utilizzo.

L’offerta, quindi, è interamente online, e con un anticipo e rate tutto compreso si paga un vero noleggio della vettura, con importo ivato, e con restituzione finale. Interessante il fatto che Renault abbia scelto di inaugurare questa formula proprio in Italia: un mercato aperto alle novità, ma anche alla possibilità di dilazionare la spesa. Più avanti, la formula arriverà in tutta Europa.

Attraverso il sito ufficiale, si può per il momento aderire a due offerte di lancio, disponibili solo online. Una Clio Intens TCe 90 MY 2021 a benzina e con cambio manuale, in diversi colori, si può acquistare con anticipo di 3.000 euro e rate di 36 mesi da 279 euro IVA inclusa, per un massimo di 30.000 chilometri.

L’offerta è simile per una Captur con stesso allestimento e motorizzazione: a cambiare sono l’importo della rata, 299 euro, e dell’anticipo, 4.000 euro.

Cosa comprende la rata? In questa offerta di promozione ci sono le assicurazioni Kasko 500, furto, incendio, cristalli, eventi naturali, atti vandalici, più la RC auto senza franchigia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la tassa di proprietà e l’assistenza stradale 24/7 con vettura sostitutiva.

Il sito permette di variare i parametri dell’offerta, come il valore dell’anticipo, la durata di 24 a 36 mesi, il chilometraggio massimo e l’aggiunta del costo delle gomme, rateizzabile.

Vantaggi

L’offerta è molto interessante, anche perché tutto è, di fatto, gestito interamente da Renault: attraverso il sito si sceglie l’auto e si contratta l’offerta, poi in concessionaria si passerà solo per il ritiro.

In un unico importo c’è davvero tutto, con una formula "senza pensieri". In qualche modo, è un evoluzione di quanto la Casa ha sviluppato nel periodo di emergenza massima del Coronavirus, e che si concretizza in un servizio completo, sia per la prenotazione a distanza che per la tipologia di acquisto.

Svantaggi

Al momento, il limite principale è dato dalla disponibilità dei modelli, soltanto due e in un unico allestimento, colori a parte: bisognerà attendere un po’ per avere una scelta più ampia.

In sintesi