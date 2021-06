La McLaren Elva è una rarissima e costosa roadster inglese. Il prezzo di ognuno dei 399 esemplari prodotti si aggira intorno agli 1,7 milioni di euro.

C’è però un modo più semplice per portarsi a Casa lo stile inimitabile dell’Elva. Lego, infatti, ha realizzato una replica della supercar pensata per far divertire i più piccoli (e anche i più grandi).

Una supercar in miniatura

La replica fa parte della serie Lego Speed Champions, una collezione che comprende già altri bolidi esclusivi come la Koenigsegg Jesko la Ford GT Heritage Edition. L’Elva è composta da 263 pezzi e misura 16 cm di lunghezza, 4 di altezza e 7 di larghezza. Le forme del modellino riproducono quelle mozzafiato della roadster tutta curve, senza parabrezza e con due posti a sedere.

Nella confezione, insieme alla supercar c’è ancheun meccanico Lego con tanto di cappello e chiave inglese.

A supportare la realizzazione dell’Elva in “formato mattoncino” è stata la designer di McLaren Rachel Brown, la quale ha fatto parte del gruppo che ha progettato la roadster vera e propria. Queste le parole dell'ingegnere:

“Progettare l’Elva è stato fantastico e vedere un modellino Lego basato sulla nostra creazione fa sentire ancora più speciale. La speranza è che questa Elva avvicini ancora di più le giovani generazioni al mondo delle auto e che li spinga ad entrare nel nostro stupendo settore”.

Una roadster estrema

L’Elva reale è una delle creazioni più estreme della casa di Woking. Il V8 biturbo da 4 litri eroga 815 CV e sfrutta i soli 1198 kg di peso della vettura per regalare prestazioni estreme. Infatti, l’accelerazione 0-100 km/h è inferiore ai 3 secondi, mentre lo 0-200 km/h è di 6,7 secondi (1 decimo in meno rispetto alla Senna).

L’auto non ha un parabrezza “fisico”, ma è comunque dotata di un sistema speciale (chiamato Active Air Management System) che crea una sorta di barriera aerodinamica per evitare di far arrivare l’aria direttamente sui due occupanti.

Intanto, il modellino Lego è già in vendita sul sito della Lego e nei negozi Lego al prezzo di 19,99 euro.