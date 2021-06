L’auto che si adatta al suo proprietario. Sembra una frase fatta e presa da una pubblicità, ma diventerà presto realtà sulla Toyota GR Yaris. La Casa giapponese ha annunciato una collaborazione con l’azienda Kinto per realizzare un software in grado di cambiare l’assetto dell’auto in base a chi la guida. Per il momento, però, se ne parla solo in Giappone. Poi, forse, arriverà anche da noi.

Ancora più cattiva

Non tutte le GR Yaris riceveranno questi aggiornamenti. Toyota e Kinto, infatti, hanno presentato la “Morizo Selection”, un’edizione speciale che presenta già alcuni miglioramenti rispetto alla versione di base da 261 CV.

Il modello è caratterizzato dal logo Morizo sul parabrezza e colori specifici per le finiture dei sedili, dei battitacco e perfino degli ammortizzatori. L’edizione limitata è ordinabile nelle colorazioni Platinum White Perarl Mica, Emotional Red II e Precious Black Pearl.

L’auto è già disponibile nelle concessionarie del Sol Levante, ma i primi aggiornamenti al software arriveranno nella primavera 2022.

Costruita su misura

Con la prima ondata di miglioramenti, la Yaris riceverà un upgrade in termini di maneggevolezza, capacità in curva e frenata. I dettagli e i costi degli aggiornamenti mensili verranno svelato nel 2022.

Oltre a queste migliorie, valide per tutti i modelli Morizo Selection, si aggiungeranno delle personalizzazioni del software diverse in ogni auto.

Attraverso i dati raccolti durante la guida, Toyota elaborerà un aggiornamento per tarare, ad esempio, la reattività dello sterzo e dell’acceleratore. Tutte le novità elettroniche si potranno installare in una concessionaria autorizzata Toyota giapponese.

Al momento, il servizio non è stato annunciato per l’Europa. È probabile, però, che dopo un periodo sperimentale in Giappone, tra qualche anno questa possibilità venga estesa anche ai clienti del Vecchio Continente per le vetture più sportive del marchio.