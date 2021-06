Peugeot propone anche per il mese di giugno varie tipologie di offerte anche sullo stesso modello della gamma: ad esempio, la Peugeot 208 può essere acquistata con rateazione tradizionale, o con una formula di noleggio a lungo termine, anche per le motorizzazioni a benzina.

Il noleggio per privati del gruppo si chiama Free2Move Lease, e consente con un’unica rata IVA inclusa di comprendere quasi tutti i costi di gestione della vettura, esclusi carburanti e materiali consumabili.

La Peugeot 208 PureTech 75 CV Active Pack con Start&Stop e cambio manuale può essere acquistata con primo canone di 4.129 euro e altri 11 canoni mensili da 199 euro con IVA, per un massimo di 20.000 km.

L’importo, calcolato per la provincia di Milano, comprende anche manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24 con vettura sostitutiva, assicurazioni RCA, antifurto con polizza Incendio e Furto, tassa di proprietà.

In omaggio per i primi 12 mesi anche la protezione pandemie “PSAWeCare”, contro i rischi da sindrome influenzale di natura pandemica, compreso il Coronavirus.

Vantaggi

Si tratta di una formula di acquisto molto attuale, che non prevede permuta o rottamazione, ma il versamento di un anticipo e una rata mensile inferiore ai 200 euro per un anno. Interessante quanto offerto nell’importo della rata, compresa l’assicurazione contro la pandemia; al termine, si può passare ad un’altra vettura, ad esempio cercando un’offerta con rateazione simile.

Svantaggi

Non è un’offerta pensata per il possesso della vettura, ma solo per il suo utilizzo, oltretutto per un anno soltanto. Attenzione ai limiti sulla copertura, riservata a clienti con età non superiore ai 65 anni.

In sintesi