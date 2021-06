Spesso nelle aste si trovano in vendita veicoli decisamente inusuali. Non stiamo parlando solo di esemplari rari, potenti e costosi, ma anche di quelli più assurdi.

Pensiamo, ad esempio, alla Consumer Concept, un’auto rettangolare e più spigolosa di un Tesla Cybertruck, o di una limousine trasformata in un jet (o viceversa). Sempre rimanendo in tema di stranezze, ecco un’Hydrocar con motore Chevrolet da 773 CV in vendita presso la casa d’aste Barrett-Jackson.

Un po’ barca, un po’ auto

Prima di tutto, che cos’è un’Hydrocar? In italiano potremmo tradurlo con “mezzo anfibio”, un nome decisamente meno appagante rispetto alla versione americana. E che non rende giustizia. In pratica si tratta di un veicolo ad alte prestazioni da guidare sia in acqua sia su strada.

Come si può vedere dalle foto, la forma è molto più vicina a quella di una barca che a quella di un’auto, mentre all'interno l'ispirazione automotive è ben più presente, come ad esempio i due sedili sportivi Recaro e un volante di ispirazione racing. Dotazione degna di nota, come degna di nota è la meccanica: sospensioni pneumatiche, trazione integrale e quattro freni a disco.

Potenza da supercar

La propulsione in acqua e su asfalto è assicurata da un immenso 9.3 litri V8 di origine Chevrolet capace di produrre 773 CV e 965 Nm. L’intero blocco motore è realizzato in alluminio ed è collegato ad una trasmissione automatica a 4 rapporti derivata dal mondo delle corse.

Assemblata nell’arco di 10 anni la particolarissima un’Hydrocar ha quasi certamente prestazioni davvero interessanti, che non vengono però citate nella scheda tecnica. Mistero anche sul prezzo di riserva, di certo ben superiore a quello di una qualsiasi supercar.